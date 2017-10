Iglesias ve a Sánchez y Cuixart "presos políticos" en un país "en que delincuentes y corruptos gozan de impunidad"

Durante un encuentro en Vigo, a donde se ha desplazado para conocer las consecuencias de los incendios forestales, Iglesias ha calificado de "gravísimo" el envío a prisión de Sánchez y Cuixart por "haber organizado una movilización pacífica".

En particular, ha criticado esta decisión teniendo en cuenta que, según sus palabras, España es "el país en el que Urdangarín disfruta de libertad", en el que Rodrigo Rato "está libre" y en el que el Congreso "demostró que el Partido Popular había utilizado el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas contra partidos catalanes y contra Podemos".

"Estamos en el país en el que el Tribunal Constitucional dijo que el ministro de Hacienda había hecho una amnistía fiscal inconstitucional, en el que el partido que más incumple la Constitución es el Partido Popular y en el que una banda de corruptos está parasitando las instituciones", ha criticado Iglesias.

Por ello, ha lamentado que se envíe a prisión a "dos independentistas" que "no han llevado a cabo ningún acto violento" en "en este país en el que los corruptos y los delincuentes gozan de impunidad". "No les han enviado a la cárcel por robar, como hace el Partido Popular, no les han enviado a la cárcel por llevar a cabo ningún acto violento, les han llevado a la cárcel por organizar una protesta pacífica", ha añadido.

JUDICIALIZACIÓN

Pablo Iglesias ha considerado "una vergüenza" que en España "puedan producirse situaciones así" y, tras rechazar un país en el que "haya presos políticos", ha reclamado que los problemas políticos no se solucionen "judicializándolos o con violencia", sino "con democracia".

Aunque ha evitado pronunciarse directamente contra la independencia de la jueza Carmen Lamela, ha recordado que "fue recusada por su cercanía con el Partido Popular".

"Yo lo que tengo claro es que los jueces y la Audiencia Nacional no están para resolver los problemas políticos", ha añadido, lo que demuestra que "la separación de poderes no funciona en este país". "A mi, como demócrata, me gusta que los problemas se resuelvan democráticamente", ha apostillado.

EL PP "ROMPE ESPAÑA"

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Pablo Iglesias ha asegurado que "si hay un partido que rompe España es el Partido Popular". "Si hay una fuerza política que convence cada día a decenas de miles de catalanes de que se vayan de España es el PP", ha dicho el líder de Podemos, que ha acusado a los populares de "amenazar la unidad de España".

Para Iglesias, la "única manera de que España exista en el futuro como proyecto unido" es "que la mayor parte de los catalanes decidan democráticamente en un referéndum quedarse". "Un proyecto de país no se impone por la fuerza", ha destacado el líder de Podemos, que ha reiterado que él no desea que "Cataluña se vaya de España". "A mi me gustaría que hubiera un referéndum y que la mayoría de los catalanes decidiesen compartir un proyecto con nosotros", ha resumido.