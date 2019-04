Iglesias (Podemos) emplaza a cumplir la Constitución y frenar la "uberización" de la economía

En su intervención, Pablo Iglesias ha aseverado que "la Constitución no se cumple", aunque "algunas fuerzas la han convertido en un ladrillo para arrojar a sus adversarios", por lo que ha invitado a todos a leer con atención los artículos dedicados a "proteger a la gente", alertando contra "los sinvergüenzas que creen que ser constitucionalista es envolverse en una bandera mientras pisotean buena parte de los artículos".

Pablo Iglesias, como antes ha hecho el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha desgranado algunos artículos para opinar, entre otros, del 131, relativo al sostenimiento de los gastos públicos, sobre el que ha dicho que "no se cumple porque no tenemos un sistema fiscal justo y progresivo" y que quien paga impuestos "de verdad" es la gente trabajadora, las pymes, los autónomos y parados, a lo que ha añadido que Podemos quiere rebajar los impuestos "a la gente más humilde", subrayando que "las grandes fortunas" no pagan impuestos y deben esforzarse "un poco más" porque "no puede ser que salir de la crisis dependa del esfuerzo de la gente más humilde".

Así, ha propuesto bajar el IVA a productos de primera necesidad, como los de higiene femenina, y a los consumos imprescindibles para las personas con menos recursos, como la luz y la calefacción.

Ha dicho que es "una vergüenza" que los bancos no paguen "en la práctica" el impuesto de sociedad, reclamando un impuesto a la banca y a las transacciones financieras, así como "acabar con la elusión fiscal".

También ha defendido el derecho al trabajo, señalando que "hay millares de trabajadoras y trabajadores que no llegan a fin de mes, millares de mujeres que padecen la discriminación salarial por ser mujeres" y ha apostado por "acabar de una vez con el fraude de la temporalidad", proponiendo que los contratos temporales sean, como mínimo, de un mes de duración y como máximo de seis, así como regular los contratos indefinidos, rechazando la concatenación de contratos temporales.

FALSOS AUTÓNOMOS

Pablo Iglesias ha abogado por derogar las dos reformas laborales de PP y PSOE y "acabar con la uberización de la economía", criticando a los "caraduras" que dicen que "lo moderno es que un chaval vaya en bici jugándose la vida y digan que es un empresario y no un trabajador", tras lo que ha exigido que las grandes plataformas digitales paguen impuestos en España. También ha animado a "acabar con la tomadura de pelo de los falsos autónomos", que ha vinculado con "el feudalismo".

El líder de Podemos ha recomendado "intervenir el mercado de la vivienda" para que ninguna familia destine más del 30 por ciento de sus ingresos a pagar una vivienda. Ha defendido que toda la riqueza del país esté subordinada al interés general, pidiendo la nacionalización de Bankia para proveer de servicios financieros a la "España vaciada" y facilitar el acceso al crédito a empresas, autónomos y familias.

Ha propuesto crear una "unidad integral" de las fuerzas de seguridad que dependa exclusivamente del poder judicial para luchar contra la corrupción y, por otra parte, se ha preguntado "cómo se tiene que sentir un agente cuando un tipejo como Villarejo se ha hecho millonario a base de incumplir la Ley", lo que equivale a "insultar a los policías".

UNIDAD.

Por su parte, Pablo Echenique ha comentado que, en las elecciones generales del 26 de junio de 2018, "todas las fuerzas políticas nos poníamos de acuerdo para combatir a los adversarios comunes", un acuerdo que se ha reeditado "en su mayor parte" en esta ocasión y que en las autonómicas de 2015, con él como cabeza de lista, Podemos Aragón se quedó a un 0,8 por ciento de voto del PSOE.

Se ha quejado de que, en esta convocatoria, "hay partidos que se presentan a las elecciones llamándose constitucionalistas mientras arrojan la Constitución a la cabeza y la incumplen sistemáticamente", criticando a "los constitucionalistas de postal que la usan como papel higiénico o no se la han leído", opinando que el líder de Cs, Albert Rivera, propone implantar la asignatura de Constitución porque "él solamente se sabe el artículo 155 y necesita que le expliquen todo lo demás".

Ha defendido la economía de los cuidados, que los ingresos mínimos de todas las personas sean de al menos 600 euros al mes y, por otra parte, regular la eutanasia, así como que la universidad pública sea gratuita: "menos másteres falsos, menos tesis copiadas y más cumplir la Constitución española".

Echenique ha indicado que "hemos visto a Pablo Casado haciéndose fotos con vacas detrás para que después le tenga que decir al ganadero que tiene que vender a pérdidas". Ha propuesto fijar un precio mínimo para evitarlo.

Ha asegurado que "cuando los poderosos nos montan operaciones mafiosas para intentar destruirnos no es porque tengan miedo a los portavoces, es porque tienen miedo de la gente corriente que se organiza".

SANEAMIENTO.

También ha intervenido en el acto la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, quien ha aludido a la investigación, en las Cortes de Aragón, del Plan de Saneamiento y Depuración, que benefició a "los amiguetes" de PSOE y Partido Aragonés (PAR), ha dicho.

Ha afirmado que el Gobierno de Aragón destinó a los ayuntamientos del PAR los 149 millones de euros entregados por el Gobierno de España a las depuradoras, mientras que no se han construido depuradoras y algunos ayuntamientos han tenido que pagar sanciones por no depurar, "y aquí no ha pasado nada, aquí nunca pasa nada".

También ha señalado que el Ejecutivo creó el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) "y el pufo lo pagamos entre todos". Ha recordado que Podemos ha llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción.