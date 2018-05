Iglesias dice que si el PNV apoya los Presupuestos de Rajoy, hará "un daño enorme" a la "dignidad" de los vascos

Iglesias ha señalado, en los pasillos del Congreso, que "la mayor traición" que puede hacer un partido que, como el PNV, se autodefine como "vasquista", es "poner en cuestión lo que define a las buenas gentes de Euskadi: ser gente de palabra". "Por tanto, si el PNV miente y apoya los Presupuestos, estará haciendo un daño enorme a la identidad y la dignidad de los vascos", ha insistido.

En todo caso, el líder de la formación morada está más que seguro de que el partido de "don Sabino Arana", a pesar de que se mantenga el 155 en Cataluña, respaldará las cuentas del Gobierno "de los corruptos" y "de la mano de Rivera", aquél, ha recordado, que cuestionó el "cuponazo" al País Vasco.

"Es una intuición. A lo mejor me equivoco, pero en este Parlamento uno aprende a pensar mal, y sospecho que cuando se piensa mal, a veces se acierta. Ojalá no fuera así y el PNV me quitara la razón", ha dicho.