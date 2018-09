Iglesias avisa de que "ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria" pueden consentir el "boicot institucional" del PP

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este lunes de que ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria que conforman con él "se pueden permitir consentir un bloqueo institucional" por parte del PP para evitar que se elimine la capacidad de veto que tienen los populares en el Senado en la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit.

"Lo que estamos viendo en la Mesa del Congreso es que el PP está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va contra el espíritu de la Constitución y de la democracia" ha denunciado el líder morado durante la presentación del documento que su grupo parlamentario ha trasladado al Gobierno para impulsar las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno no consiga aprobar una nueva senda de déficit, porque el PP siga manteniendo su capacidad de veto en el Senado, y sobre la postura que tomaría entonces Podemos respecto a los Presupuestos, Iglesias ha evitando analizar este escenario, y ha avisado de que no se pueden consentir esta posibilidad.

"Ni la mayoría parlamentaria ni el Gobierno podrán consentir que esa dinámica continúe y estoy convencido de que si el Congreso quiere cambiar la ley legítimamente para que el PP no tenga una mayoría de bloqueo, no hay Mesa ni presidenta que pueda utilizar técnicas ilegítimas para impedir la voluntad popular y eso desde luego la mayoría parlamentaria no lo va a consentir", ha sentenciado.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, durante el encuentro previo a la presentación que ha mantenido con los periodistas para explicar el contenido del documento que han trasladado al Gobierno con sus propuestas prioritarias para negociar los PGE.

En concreto, ha afirmado que van a trabajar para que finalmente no se dé ese escenario de imposibilidad de acabar con el veto del PP en el Senado. En todo caso, ha reconocido que si el PP y Ciudadanos "consiguen tumbar todas las diferentes maneras de sacar adelante la nueva senda", ya verían qué hacen "en función de cómo queden los Presupuestos".

Durante este encuentro, el secretario de Organización también ha señalado cuáles de las medidas incluidas en ese documento, titulado 'Presupuestos con la gente. Democracia es Estado social', consideran prioritarias y fundamentales para apoyar las cuentas del Gobierno. Se trata de las que tienen que ver con paliar la subida en el precio de la luz y los alquileres, con la actualización de las pensiones en base al IPC y la bajada de los impuestos a los autónomos.

El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es consciente de la dificultad de conseguir que el Gobierno acepte todas las medida si incluidas en las más de 50 páginas que conforman el documento y, en este sentido, condicionan el apoyo a las cuentas de 2019 a un acuerdo "global", en función del grado de aceptación de las propuestas concretas.

Eso sí, Podemos y sus socios parlamentarios sí han señalado cuáles son las medidas que consideran prioritarias y que podrían llegar a ser líneas rojas, aunque prefieren evitar esta denominación. Se trata, en concreto, de las propuestas para contrarrestar la subida de la luz y los alquileres, y las relativas a pensiones e impuestos. Todas ellas las negociarán "con más fuerza" y "condicionarán" su decisión final, según ha confirmado Echenique.

LOS PGE, "LA HORA DE LA VERDAD" PARA EL GOBIERNO

"Ahora llega la hora de la verdad", ha sentenciado después el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la presentación pública del citado documento, antes de avisar al Gobierno de que los Presupuestos deben ser el momento en que el Gobierno traduzca sus palabras en hechos. "En política los hechos se defienden con los Presupuestos, porque son la manera de convertir en números y cifras las propuestas políticas", ha enfatizado.

Además, ha defendido que las que ponen sobre la mesa --algunas nuevas y otras ya conocidas y en las negociaciones que se iniciaron en verano--, son "propuestas de sentido común", como por ejemplo, las que tienen que ver con subir impuestos a las grandes fortunas, grandes empresas y a la banca, porque es necesario, a su juicio, conseguir que se esfuercen más "los grandes privilegiados".