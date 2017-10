Iglesias pide a la Generalitat que renuncie a la declaración unilateral: "Sería la peor decisión"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha realizado este viernes un llamamiento expreso a la Generalitat de Cataluña para que renuncie a la declaración unilateral de independencia (DUI) y no "facilite el marco de argumentarios" que, a su juicio, llevarán al Gobierno a suspender la autonomía de Cataluña o incluso declarar el estado de excepción.

"Una declaración unilateral de independencia sería la peor decisión que podría tomar el Govern", ha sentenciado Iglesias durante su intervención al inicio del Consejo Ciudadano Estatal que celebra su formación en el Círculo de Bellas Artes, para analizar el conflicto catalán.

El partido morado ya anunció que no reconocería un DUI por parte de la Generalitat al considerar que el referéndum del 1 de octubre no tuvo garantías jurídicas. No obstante, hasta ahora se había centrado en denunciar la actitud "autoritaria y violenta" del Gobierno, sobre el que descargaba prácticamente toda la responsabilidad de la escalada de tensión en Cataluña.

Ahora, Iglesias ha apostado por dirigirse directamente al Govern para pedirle que renuncie a su hoja de ruta porque, si no lo hace, estará facilitando, a su juicio, que el Gobierno "lleve al conjunto del país a la excepcionalidad", con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión del autogobierno, o incluso del 116, que regula el estado de excepción.

"Eso facilitaría el marco de argumentarios que permitiría al Gobierno español aplicar el 155 o el 116. Eso no es una cuestión de palabras, sino que implicaría el control efectivo de los Mossos por parte del Gobierno, de todos los dispositivos administrativos y de TV3", ha advertido.

"SERÍA EL DRAMA"

"Eso sería el drama. Contribuiría a dinamitar todavía más los puentes y carriles de diálogo que en estos momentos son imprescindibles", ha enfatizado, para añadir que, además, la DUI tampoco parte de "una legitimidad democrática".

En este sentido, ha asegurado que "por legítima" que fuera la movilización que se produjo en Cataluña el 1 de octubre, en la que Podemos se "jugó la cara diciendo que se tenían que respetar los derechos civiles", la decisión sobre la "condición jurídica" se tienen que dar "con garantías".

En este escenario, Iglesias ha defendido que la vía para solucionar el conflicto pasa por seguir trabajando para que intervenga un mediador o un equipo de mediadores. "Mientras no haya ni DUI ni 155 hay tiempo y tenemos que seguir descolgando el teléfono y hablar con cuantos actores sea necesario y buscar fórmulas para evitar que se declare la DUI o que el Gobierno aplique el 155", ha apostillado.

"LLEVAR AL PSOE AL CAMPO DE LA DEMOCRACIA"

En esta línea, ha asegurado que es obligación de su formación seguir interpelando al PSOE para "llevarle al campo de la democracia y de soluciones efectivas de mediación", sin desistir ni caer en la "decepción" por la posición que ha adoptado el partido de Pedro Sánchez y que, según Iglesias, puede sugerir que no está dando el giro que había prometido.

"Imagino que todo el mundo tiene un estado de enrome decepción, de que ha vuelto a ocurrir lo de siempre: que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Tenemos que ser enormemente responsables y generosos para seguir pidiendo al PSOE que haga caso a sus bases, que sea coherente con el discurso que permitió que en las primarias de ese partido hubiera una derrota de las fuerzas conservadoras", ha pedido a los miembros de su dirección.

Según Iglesias, esta labor es especialmente importante ahora que la "vieja guardia" del PSOE --en relación a exdirigentes socialistas como Alfonso Guerra o José Bono-- o incluso el Rey están intentando cerrarle al PSOE esa puerta "al campo de la democracia", con sus "últimos movimientos irresponsables".

"El mensaje del monarca era un mensaje dirigido al PSOE, en la misma línea que la vieja guardia no deja de proponer barbaridades", ha criticado, para añadir que, por ello, en Podemos deben mantener la "cabeza fría" y seguir con su "mano tendida" al PSOE para convencerle de que "dé el paso que no se ha atrevido a dar": una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy.