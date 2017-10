Iglesias pide a la Generaliat que renuncie a la declaración unilateral: "Sería la peor decisión que podría tomar"

"Una declaración unilateral de independencia sería la peor decisión que podría tomar el Govern", ha sentenciado Iglesias durante su intervención al inicio del Consejo Ciudadano Estatal que celebra su formación en el Círculo de Bellas Artes, para analizar el conflicto catalán.

El partido morado ya anunció que no reconocería un DUI por parte de la Generalitat al considerar que el referéndum del 1 de octubre no tuvo garantías jurídica. No obstante, hasta ahora se había centrado en denunciar la actitud "autoritaria y violenta" del Gobierno, sobre el que descargaba prácticamente toda la responsabilidad de la escalada de tensión en Cataluña.

Ahora, Iglesias ha apostado por dirigirse directamente al Govern para pedirle que renuncie a su hoja de ruta porque, si no lo hace, estará facilitando, a su juicio, que el Gobierno "lleve al conjunto del país a la excepcionalidad", con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión del autogobierno, o incluso del 116, que regula el estado de excepción.

"Mientras no haya ni DUI ni 155 hay tiempo", ha asegurado, antes de volver a hacer un llamamiento al PSOE para que se deje llevar al "campo de la democracia" y no haga caso de los "movimientos irresponsables" de la "vieja guardia" de su partido, pero también según Iglesias, de Felipe VI, "que quieren cerrarle esa puerta".

