Igea promete un cambio "de verdad" en Castilla y León aunque no aclara si apoyará al PSOE

En una entrevista en LaSexta, recogida por Europa Press, el dirigente 'naranja' ha explicado que los electores elegieron este domingo que Castilla y León es una comunidad "moderada, que pide cambio" y eso, ha dicho, lo tienen que "leer y traducir" los políticos.

Los 13 procuradores obtenidos por Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León decidirán quien preside la Junta al socialista Luis Tudanca o al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. A este respecto, ha evitado decir a quien apoyará aunque ha recalcado que su partido impulsará una reforma "liberal" para dejar atrás la "soberbia" y las prácticas "clientelistas".

"Es verdad que el PP ha sufrido una durísima derrota y no está en condiciones de encabezar un cambio", ha asegurado sobre el PP. "Pero eso no quiere decir obligatoriamente que haya un pacto con el PSOE, que se ha demostrado que no es lo suficientemente valiente para apostar por la igualdad de los españoles", ha proseguido en referencia a los socialistas, lamentando que Tudanca "no ha hecho ningún gesto".

Por último, sobre si es dificil de entender que Ciudadanos prometa un cambio y termine apoyando al PP, Igea ha admitido que la situación "es difícil de entender". "Tenemos que conseguir que el mensaje que demos sea entendible", ha concluido.