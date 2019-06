Política

http://www.teinteresa.es/politica/Igea-partido-exigencias-regeneracion-personales_0_2256374608.html

Igea no entra a valorar las "crisis de otro partido" e incide en que sus exigencias de regeneración "no son personales"

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea no ha querido valorar la decisión de Génova de apartar a Jesús Julio Carnero de la presidencia del PP en Valladolid, al admitir que no opina sobre las "crisis" de otros partidos, para volver a incidir en que sus exigencias sobre regeneración, incluidas en el pacto de gobernabilidad con el PP de Castilla y León, "no son personales".