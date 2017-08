Iceta: los socialistas apoyan "absolutamente" que los Mossos entren en Europol

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha apuntado que la policía catalana también pueden aportar mucha información en estas organizaciones y poner en común sus experiencias, lo que puede ayudar a prevenir atentados en otros países.

Tras advertir de que sería inaceptable que alguien quiera buscar rédito político de los atentados, ha elogiado la profesionalidad y la eficacia de los Mossos, y también ha argumentado que si España fuera un "estado autoritario" la Generalitat no podría disponer de un cuerpo policial tan potente como los Mossos.

Sobre la manifestación del sábado, ha llamado a acudir a todo el que quiera, también el Rey: "El sábado tenemos que estar todos, y todos los que vengan serán bienvenidos. Hagamos el favor de ir juntos".

Para Iceta, el atentado no debe cambiar nada, y da por hecho que el Govern mantendrá la hoja de ruta soberanista cuando falta poco más de un mes para el referéndum del 1 de octubre en el que no participarán porque no tiene "garantías ni efectos".

También ha reiterado que los alcaldes socialistas no se saltarán la ley, "como no lo hicieron el 9N", y que el gran éxito de la Generalitat es que se habla de un referéndum que no se ha convocado ni tiene una ley que lo ampare.