Iceta admite que sus palabras sobre el independentismo fueron "elucubraciones" y defiende una reforma constitucional

Después de que Iceta dijera que "si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso", ha admitido que estas "elucubraciones" pueden "desviar el objetivo central del mensaje en campaña". "Las campañas se están convirtiendo en una serie de cápsulas ya preparadas y esas son las reglas del juego", ha señalado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Así, ha afirmado que le resulta "sorprendente" las críticas hacía él como si fuera un "peligroso independentista", y ha alegado que el PSC nunca ha sido equidistante con el separatismo catalán. "Nos hemos opuesto a la independencia en el terreno", ha recalcado, recordando que Ciudadanos no tiene ningún alcalde en Cataluña, el PP cuenta con uno y el PSC tiene 124.

Con todo, entiende que es "evidente" que el escenario no sería el mismo si el indepedentismo alcanzara el 65% en Cataluña. "Pero ahora no es la cuestión, que pasaría dentro de 15 años si... Eso no cabe en una campaña", ha dicho, afirmando que no comparte el derecho de autodeterminación, ni está a favor de un referéndum separatista.

"Una parte no puede decidir sobre el todo", ha insistido Iceta, argumentando que la Constitución tiene mecanismos para reformarse. "Se necesitan mayorías necesarias y utilizar los mecanismos previstos para ello. En estos momentos no hay una mayoría en el Congreso que coincida en una reforma constitucional", ha avisado, indicando que aunque el PSC piensa que "sería bueno" renovar la Carta Magna no va a usar "atajos".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Preguntado por las cuestiones que estaría a favor de cambiar en una futura reforma constitucional, ha señalado que cuando se diseñó en 1978 no se visualizaba la España de las autonomías. "Se inició el proceso de descentralización, pero no se veía el final. Había muchas dudas", ha asegurado.

"Quizá si algún título de la Constitución requeriría una revisión sería el Octavo, el de las autonomías, porque se aprobó la puesta en marcha pero no se configura su final. Los padres de la Constitución hicieron bien en hacer un sistema abierto, pero con la experiencia de 40 años tenemos elementos que nos permitirían afinar más", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que la Constitución tendría que ser más clara sobre los asuntos competenciales, la financiación o el papel del Senado como cámara territorial. "Hay muchas cosas en la que se pueden, si hay consenso suficiente, avanzar y reformar", ha apuntado el líder del PSC.

Sobre si una futura enmienda constitucional pudiera incluir el derecho a la autodeterminación, Iceta se ha mostrado escéptico, asumiendo que, dado el proceso que requiere la reforma, "en ningún horizonte razonable" cabría esto.

"Tendríamos que encontrar un camino que no nos forzase a llevar esas últimas consecuencias. Creo que no, no puede acabar en una ruptura ni en un retroceso del sistema", ha explicado, poniendo como ejemplo que la Constitución alemana se ha reformado más de 40 veces. "Una Constitución viva debe introducir reformas en sus propinas normas de funcionamiento", ha esgrimido.

JEC SOBRE REFERIRSE A PRESOS POLÍTICOS

Al respecto de la orden de la Junta Electoral Central de que los medios públicos catalanes no se refieran a los líderes independentistas presos como "presos políticos", Iceta se ha mostrado a favor arguyendo que en España nadie está en la cárcel por sus opiniones.

"No me gusta que se utilice una terminología que es de parte", ha indicado Iceta, quien entiende que los periodistas de un medio público "tienen mayores obligaciones" que los de un medio privado.

Asimismo, sobre el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes del procés, ha asegurado que está demostrando que España es un Estado de Derecho "garantista". "Se escucha a todas las partes, se estudian todas las pruebas e incluso va a durar más de lo previsto para salvaguardar los derechos de todos", ha señalado, apuntando a que se está desarrollando de forma "ejemplar".

De esta forma ha evitado pronunciarse sobre si se indultará a los acusados en caso de ser condenados. "La sentencia no está escrita, por respeto al tribunal hay que esperar al final para definirse", ha explicado.