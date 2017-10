Iceta ofrece la mediación del PSC para que no haya "ni DUI ni 155"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha ofrecido este miércoles la mediación de los socialistas catalanes para que no haya "ni DUI ni 155", es decir, ni declaración unilateral de independencia ni aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña.

Lo ha dicho este miércoles en un Consejo de Alcaldes del PSC en la sede del partido, un encuentro al que han acudido cerca de 200 cargos electos socialistas y en el que se ha abordado la situación política.

"Ni DUI ni 155, sino negociación. Y si los que han de negociar no lo logran y han de buscar mediación, les ayudaremos. Y si quieren que lo hagamos nosotros, nos ofrecemos", ha destacado.

El PSC --ha añadido-- no dejará de defender la convivencia y las instituciones de autogobierno catalanas, y para ello hablará "con todos, en público y en privado, aquí, en Madrid y en el conjunto del Estado".

"No nos rendiremos, por mucho que se nos diga ingenuos, bobos o buenistas; nos da igual", porque el objetivo es lograr que haya convivencia y que se encuentre una solución dialogada a la situación, según Iceta.

Sobre la DUI, ha dicho que el PSC usará todos los mecanismos a su alcance para evitarla --este mismo miércoles el partido ha anunciado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional (TC)--, porque "no se puede pretender aplicar una ley suspendida ni que de la jornada del 1 de octubre se desprenda ningún mandato democrático".

No se puede --ha razonado-- porque el referéndum no tuvo garantías y porque "aun por dando buenas las cifras de participación, no hay una mayoría de catalanes que abalen la independencia".

"No en nuestro nombre. No se puede romper así la sociedad catalana ni separarnos así del resto de España. No se puede construir una nueva república con unos fundamentos tan frágiles", ha sentenciado.

MEDIADORES A PEQUEÑA ESCALA

Iceta ha reivindicado que los alcaldes y concejales socialistas ya llevan mucho tiempo haciendo de mediadores a pequeña escala, defendiendo a sus ciudadanos y las instituciones, como demostró la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, el domingo al intervenir para pedir el cese de las cargas policiales contra los vecinos que defendían el referéndum, ha explicado.

También ha felicitado al alcalde de Pineda de Mar (Barcelona), Xavier Amor, por su trabajo para garantizar la convivencia en el municipio ante las protestas por la presencia de 400 agentes de la Policía Nacional alojados en hoteles del municipio.

"¡Cuántos episodios de violencia local han sido apaciguados por nuestros electos!", y a riesgo de ser objeto de insultos y amenazas como los que han sufrido por el proceso independentista, ha dicho Iceta.

INTERVENCIÓN POLICIAL

"Muchos hemos llorado estos días", tanto en el pleno de septiembre en el que se aprobaron las leyes de 'desconexión' y se vulneraron los derechos de la oposición, como por las amenazas e insultos recibidos, y por las cargas policiales del día del referéndum, ha afirmado.

Sobre la actuación policial de aquella jornada, ha asegurado que fue desproporcionada e "innecesaria, porque ya no era un referéndum, sino una movilización pacífica".

Ahora bien, ha pedido que no se señale a los agentes por aquellos hechos, porque "la responsabilidad es del que diseñó un dispositivo equivocado, y por eso hay que pedir explicaciones en el Congreso" como precisamente han hecho los socialistas.