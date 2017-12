Iceta: "No hemos generado suficiente confianza en los sectores populares"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho autocrítica de su resultado electoral, admitiendo que su partido no ha generado "suficiente confianza en sectores populares no independentistas", como tampoco ha logrado que la "tercera vía sea vista como una solución capaz en una situación tan polarizada".

Iceta y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva socialista en Barcelona, después de los 17 escaños y 602.969 votos (13,88%) sumados por el PSC ayer en las elecciones del 21 de diciembre.

A pesar de que los socialistas han logrado un escaño más respecto a 2015, Iceta ha reconocido que se trata de un "avance modesto": "Esperábamos más. Esperábamos contribuir a romper con una mayoría el bloque independentista y un resultado que nos diera una relevancia política mayor en el Parlament".

En este sentido, ha hecho autocrítica: "Quizá no hemos prestado atención a la excepcionalidad de esta contienda electoral; no hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas; y que la tercera vía no es vista aún como una solución capaz de superar una situación tan polarizada".

Pero en cualquier caso ha asegurado que en la ejecutiva del PSC ha habido "unanimidad" en que se debe mantener la propuesta de "superación de bloques, respeto y reconciliación", desde una perspectiva de izquierdas y la búsqueda de mayor autogobierno y mejor financiación, ha relatado.

Para Iceta, las elecciones ha evidenciado "una situación política muy definida con dos bloques muy iguales, en el que uno no puede imponerse al otro", por lo que el inicio de "un proceso de reconciliación y soluciones acordadas sigue siendo lo más recomendable en estas circunstancias".

Iceta, que ayer felicitó a Inés Arrimadas (Cs) por su victoria, ha considerado que el independentismo tiene una "mayoría habilitada para investir presidente y gobernar", algo que ha confiado que haga "de acuerdo a las leyes y bajo la idea básica de que las instituciones son de todos".

Por último, se ha referido al hecho de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado ampliar la investigación que sigue por un posible delito de rebelión en el proceso independentista al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, entre otros.

"Siempre acatamos las decisiones judiciales, pero recordamos que es un problema político que deberá encontrar solución en la política", ha sentenciado Iceta.