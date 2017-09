Iceta exige a un Puigdemont "temerario" que "reconozca" que el 1-O no se hará

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha exigido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "reconozca" que el referéndum del 1 de octubre no podrá celebrarse ni tiene garantías, además de acusarle de "temerario" por querer "enfrentar a ciudadanos con sus alcaldes".

En declaraciones en Viladecans (Barcelona), Iceta ha criticado la presión que a su juicio la Generalitat está ejerciendo sobre ayuntamientos no independentistas, como los 122 que tiene el PSC.

Acompañado por alcaldes y alcaldesas socialistas de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Esplugues, Sant Joan Despí, Esparraguera o Sant Andreu de la Barca, Iceta ha recordado que "la garantía de convivencia sólo la da el respeto a la ley", por lo que ha censurado el intento del Govern de "derivar responsabilidades" a los alcaldes.

"Si es inaceptable que se salte la ley, lo es más que pretenda que se la salten la ley otras instituciones. Queremos hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y a mantener el respeto por todas las ideas. Cataluña somos todos y hemos de construirla entre todos", ha afirmado.

Pero el dirigente socialista ha mostrado su "rechazo" al "llamamiento temerario, imprudente e irresponsable de Puigdemont, que quiere enfrentar a la ciudadanía con los alcaldes".

A su juicio, "si el Govern ha hecho promesas que ahora no puede cumplir, que no intente derivar la irresponsabilidad a otros. Su propia ley (del Referéndum), hoy suspendida, dice que el responsable de la organización de esto que querían hacer el 1-O es el Govern. Pues que lo demuestre y si quiere hacer cosas que las hagan ellos".

Sin embargo, ha agregado, "a estas alturas todo el mundo sabe que no habrá referéndum vinculante, efectivo y con garantías", ya que "sin censo, con urnas escondidas y papeletas que cada uno se debería imprimir en casa no hay garantías ni condiciones para celebrarlo".

"Es inaceptable que Puigdemont diga que la ley está vigente. No es cierto. Está suspendida y no puede obligar a nadie. Nadie puede ser obligado a cumplir una ley suspendida. Convendría que el Govern reconociera que no puede organizar el 1-O. No lo hará antes de la Diada pero, cuanto antes, mejor".

Preguntado sobre si tiene conocimiento de que algunos ayuntamientos gobernados por el PSC respondieran la carta de la Generalitat para la cesión de espacios municipales para el referéndum, Iceta ha dejado claro: "Ningún socialista va a quebrantar la ley".

"No sé si de nuestros 122 alcaldes, entre los cuales hay buena cantidad que son independientes, alguno haya contestado la carta de la Generalitat. Lo que reitero es que ningún electo socialista vaya a saltarse la ley", ha recalcado.