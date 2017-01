Iceta llama a "deshacer el engaño" del referéndum porque está condenado al fracaso

Lo ha hecho en su intervención en una reunión interparlamentaria del PSC con diputados en el Parlament, el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo para preparar el nuevo año político, y les ha pedido que trabajen para "nadar a contracorriente y poner en evidencia la manipulación" del Govern.

También se ha dirigido explícitamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para instarle a dejar de hacer "juegos de palabras y aceptar que no hay referéndum efectivo si no es acordado", después de que la líder de BComú dijera que lo importante es que el referéndum sea efectivo y no tanto si se acuerda o no.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)