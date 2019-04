Iceta pide a la derecha reencontrar sus raíces: "Al final echaremos de menos a Rajoy"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este viernes a PP y Cs reencontrar sus raíces tras la derrota que les vaticina en las elecciones generales y considerar que han abrazado las tesis de la ultraderecha: "Al final echaremos de menos a Rajoy".

Lo ha dicho en una rueda de prensa rodeado de los candidatos del PSC al Senado, en la que ha afirmado: "El 28 de abril esperamos poder derrotar a la derecha de las tres caras y que, en el proceso de reflexión que necesariamente se abre en los partidos después de una derrota electoral, la derecha española pueda reencontrarse con raíces liberales y conservadoras que no sean contradictorias e incompatibles con los derechos y las libertades".

Iceta ha destacado que en el conjunto de los países de la UE se está dando un auge de los partidos de extrema derecha, pero cree que los partidos tradicionales de derechas no han adoptado sus agendas ni sus ideas, "algo que no pasa en España".

Para el líder de los socialistas catalanes, el fenómeno que preocupa en España es la capacidad inmediata de la ultraderecha "de contaminar actitudes, programas y alianzas" de la derecha tradicional, algo que asegura que no se produce en otros países.

Ha destacado "la rapidez con la que los partidos han aceptado el contenido la agenda e incluso el lenguaje de la extrema derecha, mientras en otros países se han negado a aceptarlo y la han combatido".

Ha sostenido que eso supone una "anomalía que debe permitirles renovarse" tras las elecciones cuando cree que no se alzarán con la victoria, aunque no descarta que puedan gobernar, porque, aunque cree que los socialistas lo tienen cerca, no cree que lo tengan hecho.

En el mismo sentido, el candidato al Senado de los socialistas catalanes por Barcelona, Manuel Cruz, ha coincidido con Iceta y cree que se puede producir una reconfiguración de la derecha que sostiene que ahora se ha configurado a peor: "Esperamos que la próxima derrota ofrezca una reconfiguración a mejor".

PINTADAS MACHISTAS

Después de advertir en el mitin central de campaña del jueves que la ultraderecha quería retroceder en derechos y libertades, y asegurar que él no quiere "volver al armario" ha insistido en que el colectivo gay tiene derecho a mostrarse como es en cualquier sitio.

Ha asegurado que la ultraderecha quiere que la homosexualidad se quede en el entorno doméstico y ha asegurado que el candidato de Cs defendió en el pasado que los gays se casen pero "que no lo llamen matrimonio".

Sobre las pintadas machistas aparecidas este viernes en la sede de la CUP en las que se podía leer 'Mujeres... vamos a por vosotras #VivaVox', ha llamado a impedir "cualquier retroceso en derechos y libertades".

Ha subrayado que la agenda de la ultraderecha reserva a la mujer un papel "subordinado, genera problemas a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y perjudican" a las que sufren violencia de género, y ha destacado la labor del gobierno de Pedro Sánchez que ha calificado de abiertamente feminista.