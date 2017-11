Iceta ofrece su "catalanismo pragmático" para "superar la división" tras el 21D

El líder del PSC, Miquel Iceta, se ha propuesto hoy ser el presidente de la Generalitat que supere la "división entre catalanes" y se ha ofrecido a recuperar el "catalanismo pragmático que hizo grande a Cataluña" y que la puede sacar del "laberinto sin salida" del independentismo.

Iceta ha protagonizado una conferencia política en el Colegio de Abogados de Barcelona en la que ha presentado su propuesta para las elecciones del 21D, arropado por dirigentes de su partido, entre ellos el expresidente catalán José Montilla, el exlíder del PSC Pere Navarro o la número dos del partido y alcaldesa, Núria Marín.

Como también las caras visibles de Units per Avançar -formación heredera de la extinta Unió- tras la alianza electoral entre ambas fuerzas, por la cual dirigentes de ese partido se integrarán en la lista socialista, como por ejemplo el exconseller y ex secretario general de UDC Ramon Espadaler, que será número tres por Barcelona.

Precisamente otro exlíder democristiano, Josep Antoni Duran i Lleida, ha sido otra de las personalidades que han asistido a la conferencia, junto al cantautor Joan Manuel Serrat, la exministra Ángeles González-Sinde, el economista Anton Costas, el actor Abel Folk, los dirigentes sindicalistas Camil Ros (UGT) y Montse Ros (CCOO) o el exvicepresidente del TC Eugeni Gay.

En un discurso en el que ha desgranado los principales ejes de su propuesta electoral, Iceta ha reivindicado a su partido como la vía para hacer posible "reencontrar el catalanismo programático que hizo grande a Cataluña y que nos aseguraba el respeto en España y Europa".

"Quiero ser presidente para superar la división entre catalanes. Si soy elegido presidente, lo sacrificaré todo al servicio de este objetivo", ha afirmado. "Le debo esto a mi país. Llevo toda una vida en política preparándome para un momento como este en que hace falta pasar del laberinto sin salida a un horizonte posible y mejor", ha añadido.

Iceta ha avisado de que "en un momento en que corremos el riesgo de abocarnos a un conflicto permanente entre los que proponen una solución imposible y los que niegan el problema", él formula una propuesta de "esperanza", "catalanista, democrática y reformista".

Se ha "ofrecido" así a encabezar la Generalitat "para sustituir el actual laberinto por una nueva esperanza", después de recordar que los socialistas trabajaron "como nadie para evitar la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155".

Iceta ha acusado al PP de ser "responsable de no haber abierto ninguna puerta ni ventana a una solución política", pero también ha reprochado al expresidente catalán Carles Puigdemont haber cedido a los "sectores más radicales del movimiento independentista".

Por ello, ha pedido dejar atrás el "rumbo de colisión" y ha invitado a "cambiar el rumbo" y la "hoja de ruta": "No quiero llegar solo a Ítaca, quiero llegar con todo el mundo a un futuro mejor. Quiero invitarles a un viaje distinto".

Ha invitado a los catalanes a "recuperar el respeto por todas las ideas, dejar atrás actitudes sectarias, abandonar proyectos que dividen entre buenos y malos catalanes, a escuchar, transigir, negociar y pactar, y a reencontrar el catalanismo pragmático".

Como también ha exclamado un "basta" ante la fuga empresarial, pidiendo a esas empresas que "vuelvan", ya que su partido les "dará garantías de que nunca volverá a estar en riesgo la estabilidad política ni la seguridad jurídica".

El dirigente del PSC ha vuelto a proponer un "Pacto de Estado para Cataluña" que, entre otros aspectos, incluya negociar las 45 demandas de la Generalitat; desarrollar el Estatut vigente; una nueva financiación y un "ambicioso" plan de inversión en infraestructuras; mayor reconocimiento de lengua, cultura y símbolos catalanes; y una reforma federal de la Constitución con un "reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña".

Por último, ha defendido la alianza entre el PSC y Units per Avançar: "Es normal que haya levantado críticas de nuestros adversarios. Hay quien no es capaz de acordar con otros, a menos que compartan al 100 % sus ideas. Hay quien no quiere acordar, sino imponer. No es nuestro caso, creemos en el acuerdo entre diferentes".