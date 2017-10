Iceta se ofrece a acompañar a Puigdemont al Senado si es para pedir diálogo

"Si usted decidiera ir, yo le acompañaría, sabiendo que probablemente su discurso no me gustaría. Pero si quisiera ir al Senado a pedir y ofrecer diálogo político me encontraría a su lado", ha proclamado en su intervención ante el pleno específico del Parlament sobre las consecuencias del 155.

Iceta ha dicho que está en manos de Puigdemont evitar el 155: o convocando elecciones o yendo al Senado, y le ha advertido de que si opta por declarar la independencia y dejar las instituciones fuera de la legalidad, la aplicación de este artículo será "inevitable".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)