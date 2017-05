Iceta hubiera preferido que Puigdemont planteara su propuesta en el Senado

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha señalado hoy que hubiera preferido que la conferencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dará el próximo 22 de mayo en una sala del Ayuntamiento de Madrid hubiera sido en el Senado, con un debate posterior.

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, ha alquilado la Sala de Música del espacio CentroCentro en el Palacio de Cibeles, donde Carles Puigdemont pronunciará una conferencia en la que detallará su "última" oferta para la celebración de un referéndum acordado.

En declaraciones a los medios durante una visita a las fiestas de primavera de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el primer secretario del PSC ha opinado que la convocatoria servirá de poco si la propuesta que plantea Puigdemont va en la línea de lo que se ha expuesto hasta ahora, es decir la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

"Todos los catalanes y todos los españoles saben que no se dan las condiciones para un referéndum de independencia", ha subrayado Iceta, que ha apuntado que no ha recibido ninguna invitación a la charla, y no ha precisado si algún diputado del PSC tiene previsto asistir.

Iceta ha insistido en que "éste ya no es un momento de conferencias", sino que "es un momento de negociación y de diálogo", por lo que Puigdemont debería haber acudido al Senado cuando se le invitó.

"Lamentablemente, entre los gobiernos de Cataluña y España no existe ese diálogo y esa negociación que son necesarios para alcanzar un pacto, que es lo único que nos puede sacar del callejón sin salida el que el planteamiento independentista nos ha metido", ha recalcado.

Sobre las primarias del PSOE, Iceta ha insistido en su neutralidad como primer secretario del PSC, y ha celebrado la alta presencia de los candidatos en Cataluña durante la campaña.