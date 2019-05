Iceta: el PSOE no gobernará con Cs por su "deriva" y Unidas Podemos es el socio prioritario

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el PSOE no gobernará con Cs por la "deriva" que ha tomado y que su socio prioritario es Unidas Podemos, aunque ha reiterado que aspiran a gobernar en solitario con apoyos externos.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Iceta ha recordado este jueves que "Cs ya ha dicho que quiere liderar la derecha y la oposición. ¿Quién puede imaginar una colaboración de gobierno con quien dice que quiere liderar la derecha y quiere liderar la oposición?".

Para Iceta, el partido de Albert Rivera "se ha radicalizado en un sentido conservador y anticatalanista", lo que les inhabilita para ser un socio del partido socialista.

Sobre la propuesta de Iglesias de conformar un gobierno de coalición, Iceta ha valorado: "Nos parece que no sería la mejor forma de garantizar la estabilidad".

Ha explicado que en las reuniones previstas la semana que viene con Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Sánchez abordará la situación política, el resultado electoral y las perspectivas de la legislatura.

Sobre Vox, ha asegurado que no es constitucionalista porque "muchas de las cosas que plantea quedan fuera de la Constitución", por lo que ve lógico que Pedro Sánchez no lo reciba y más si no está obligado, y ha asegurado que no facilitará que esté en la Mesa del Congreso.

DIÁLOGO

Al preguntársele por negociaciones con ERC, ha dicho: "Lo importante entre los grupos es hablar con todo el mundo y esto se debe hacer en el marco del Parlamento, y por lo tanto, una vez haya las consultas formales, ¿por qué no con todos los grupos?".

"Todos los grupos tienen alguna una cosa detrás que son los votos de ciudadanos y por lo tanto tienen un papel en el juego institucional. Otra cosa son las proximidades políticas", ha argumentado.

Así, ha repetido, sobre posibles negociaciones con los independentistas, que no reposarán "la estabilidad del Gobierno en el voto de los independentistas".

Ha dicho que el diálogo institucional con el Govern se retomará pero que el diálogo político de fondo no se podrá establecer hasta tener sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa del proceso soberanista y una nueva composición del Parlament: "Relación institucional la que marcan las leyes, relación política la que marquen los partidos".

Sobre las elecciones municipales, Iceta ha asegurado que el PSC no hará alcalde de Barcelona a un independentista, en alusión al candidato de ERC, Ernest Maragall, y ha valorado que Ada Colau "ha fracasado" como alcaldesa.