Iceta (PSC): "Los socialistas catalanes defenderemos siempre la integridad territorial" de España

Así lo ha asegurado en una conferencia organizada por el club Siglo XXI, en la que ha reclamado un verdadero pacto de Estado que permita encauzar el problema de "fondo" que existe en Cataluña y que parte, según su análisis, de la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010, y en respuesta a un recurso del PP, recortó el Estatut negociado en el Congreso de los Diputados y refrendado por los catalanes en referéndum.

"Cataluña es hoy la única Comunidad Autónoma que está regida por un Estatuto que no fue ni el que sus ciudadanos ni su Parlamento quisieron", una "anomalía" que, bajo su punto de vista, sólo puede corregirse con un pacto que culmine en un referéndum en el que los ciudadanos puedan aceptar o rechazar un nuevo acuerdo. "Referéndumestatutario, referéndum constitucional, o consulta en los términos en que se acuerde", ha añadido.

Iceta ha emplazado a los partidos --y en particular a PP, PSOE y Ciudadanos que han pactado la aplicación del artículo 155 de la Constitución-- a trabajar en un Pacto de Estado por Cataluña porque no deberían resignarse a que sus acuerdos en este asunto se limiten al 155, que "si bien permite el retorno a la legalidad no resuelve el tema de fondo".

El secretario general del PSC ha insistido en que el presidente de la Generalitat aún tiene dos vías para frenar la aplicación de este precepto constitucional en Cataluña, nunca usado en democracia, y que conllevará, entre otras medidas, el cese del Govern al completo.

Estas dos salidas que tiene Puigdemont son, según Iceta, convocar elecciones al Parlament de Cataluña a partir de sus competencias y de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánicade Régimen Electoral General, o acudir al Senado para comparecer en el trámite previo a la activación definitiva del artículo 155 "para pedir y ofrecer un diálogo político".