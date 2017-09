Política

http://www.teinteresa.es/politica/Iceta-PSC-proyecto-politico-justifique_0_1861613946.html

Iceta (PSC): "No hay ningún proyecto político que justifique dividir nuestro pueblo"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha alertado este viernes de que no se pueden utilizar de parte las instituciones catalanas porque son de toda la ciudadanía, sea o no independentista: "No hay ningún proyecto político que justifique dividir por mitades nuestro pueblo".