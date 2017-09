Iceta (PSC) advierte de que el 1-O es un referéndum "sólo para independentistas"

"Llevan meses haciendo campaña por el 'sí' cuando ese mal llamado referéndum no está convocado siquiera", ha criticado el líder socialista en un artículo publicado en 'El Obrero' recogido por Europa Press, en el que considera que la Generalitat no está en condiciones de convocar un referéndum.

Para hacer esa afirmación, Iceta se apoya en los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries y en el Tribunal Constitucional (TC) en contra de las iniciativas legislativas impulsadas por JxSí para sacar adelante el 1-O.

Recuerda que la Comisión de Venecia no acepta un referéndum que no prevea la Constitución o que no esté amparado por una ley y que recomienda que esa ley esté vigente al menos un año antes de su celebración:"¡Aquí pretende hacerse solo tres semanas antes!".

Cuestiona que se pueda hacer un referéndum "en serio, escondiendo las urnas, aprobando leyes en 24 horas, pretendiendo desconocer la legalidad vigente y desobedeciendo al TC".

"El problema no es solo disponer de urnas, sino votar con todas las de la ley, no vulnerándola", ha advertido el líder de los socialistas catalanes.

Para Iceta el referéndum es unilateral, ilegal y sin garantías democráticas suficientes, pero el mayor problema es que el 1-O es "un mero instrumento para la independencia".

"Pretende resolver un empate a través de una votación con un debate sesgado y precipitado creando una profunda división para siempre", ha censurado y ha advertido de que no resuelve ningún problema, sino que genera problemas nuevos.