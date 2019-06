Iceta (PSC) afea a Torra el "desgobierno" en su primer año y que divida a los catalanes

En una rueda de prensa en el Parlament, Iceta ha lamentado que Torra divida a los catalanes entre independentistas y no independentistas, y ha tachado su mandato de "legislatura fallida" que está pendiente de la sentencia del juicio del proceso soberanista, por lo que prevé que haya elecciones el último trimestre del año o el primero del año que viene.

Sobre la petición de recuperar la figura del 'relator', ha recordado al Govern que "el diálogo solo se puede producir en el marco de la ley, y sin un compromiso de cumplimiento de la legalidad todo queda en agua de borrajas o humo".

Iceta ha reprochado a Torra el aumento del 10% de las listas de espera, que no haya cumplido su compromiso de financiación parcial de las guarderías, su "fracaso" en el impulso de la renta garantizada de ciudadanía y que haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos.

También ha lamentado que el Parlament no haya aprobado ninguna ley a propuesta del Govern, que no ha desplegado la ley de la infancia y su fracaso en la gestión de la llegada de menores extranjeros no acompañados, y ha opinado que la función pública "está al límite".

Iceta ha valorado, sobre las conclusiones de la Fiscalía en el juicio del proceso soberanista en el Tribunal Supremo, que, al ser la parte acusatoria en el proceso, sus conclusiones "no pueden sorprender a nadie".