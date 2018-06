Iceta (PSC): "El Govern de Cataluña ha demostrado que va cumpliendo la ley"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que "el Govern de Cataluña ha demostrado que va cumpliendo la ley" tras levantarse el artículo 155 de la Constitución, y ha defendido la reapertura del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) al tener la Generalitat competencias para ello.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha criticado que "hay gente que busca pretextos para no comenzar ni a caminar" hacia el entendimiento, y ha reprochado a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que no se reuniera con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la presencia de una pancarta con un lazo amarillo en el Palau de la Generalitat.

"Me parece mal. Me parece que hay un mandato implícito en la sociedad catalana de arreglar esto y es imposible arreglarlo sin hablar", ha defendido, y ha asegurado que la presencia de la pancarta en la Generalitat no impedirá que él se reúna con Torra cuando se lo pida.

Para Iceta, "si alguien empieza a poner tantas líneas rojas y condiciones previas, al final se ve que no tiene muchas ganas de diálogo", y ha reivindicado que verse con adversarios políticos no es ceder sino comenzar a trabajar por la solución.

Es por ello que espera que la reunión de Torra con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se celebre "cuanto antes mejor", y ha apostado por que tenga lugar antes del 24 de junio, verbena de Sant Joan, aunque ha dicho que desconoce cuándo se hará.

Ha subrayado que "en esta primera cita la sinceridad tiene que ser total", y ha adelantado que Sánchez no pondrá en riesgo el orden constitucional ni la integridad del Estado español, aunque no por ello cree que Torra deba callar sus propuestas.

"Le puede decir que cree que la solución pasa por una votación sobre la independencia. Que no renuncien a decirse las cosas", les ha instado.