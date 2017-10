Iceta rechaza la Ley de Seguridad Nacional y sobre el 155 dice que se pronunciarán si se lo consulta el Gobierno

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha rechazado hoy la hipotética aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para restablecer el orden constitucional en Cataluña y sobre la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución, ha precisado que se pronunciarán si el Gobierno les consulta al respecto.

En una entrevista de Antena 3 recogida por Europa Press, y tras dejar claro que él no es partidario de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, Iceta ha explicado que la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución corresponde al Gobierno central: "Si la considera necesaria supongo que lo consultará con nosotros entonces podremos opinar".

Preguntado por las críticas de Alfonso Guerra al líder del PSOE, Pedro Sánchez, por pedir la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Iceta ha dicho que "la democracia es muy fuerte y debe ser ejemplar: no estamos en un estado de excepción y hay que poder hablar en el Congreso de todo".

El dirigente socialista catalán ha insistido en su defensa de diálogo para reconducir la situación --una vía que el Rey no mencionó en su discurso-- y ha dicho que no comprende que el Gobierno catalán y el Gobierno central no hablen: "Encuentro inconcebible que no haya habido una llamada el lunes".

Ante este panorama, ha considerado que deben convocarse unos comicios autonómicos cuanto antes: "Solo unas elecciones inmediatas que permitan que los catalanes voten y se pronuncien con garantías pueden sacarnos del atolladero en el que nos han metido los independentistas".

MENSAJE DEL REY

En cuanto al mensaje del Rey Felipe VI ha considerado que lo debería haber hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inmediatamente después de que se aprobara la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica a principios de septiembre, y ha añadido: "Tendemos a pedirle que haga política, cuando es lo que no puede hacer".

Iceta ha dicho que "la verdadera ruptura y el desgarro se produjo allí", en el pleno en el que se aprobaron las leyes de 'desconexión', y ha manifestado que entonces esperaba una reacción por parte del Estado similar a la que tuvo el Rey el martes.

"Faltó que alguien saliera diciendo cosas que se dijeron ayer", ha defendido, y al ser preguntado si cree que quién lo debería haber hecho es Rajoy, ha dicho que sí, y ha añadido que el responsable político es el presidente del Gobierno y no el jefe del Estado.

POLICÍAS EN CATALUÑA

Sobre la estancia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, Iceta ha dicho que la situación "requiere de la presencia razonable de los cuerpos de seguridad", y que se debe trabajar para que su presencia no provoque problemas de convivencia.

Y ha insistido en que la actuación policial el día del referéndum fue "desproporcionada porque el referéndum ya no era lo que se decía que era y la represión sobre las personas no tenía sentido".