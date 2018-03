Iceta acusa a JxCat y ERC de usar Parlament como "un juguete a su servicio"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha acusado hoy a JxCat y ERC de usar el Parlament como un "juguete a su servicio", y ha evidenciado la oposición de su grupo a investir a Jordi Turull como presidente, ya que "no podrá ejercer con plenitud su cargo" al estar sometido a un procedimiento judicial.

En rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con los diputados del grupo PSC-Units, Iceta ha mostrado su "disgusto" por el hecho de que no se haya producido una ronda de consultas "como dios manda" y que Torrent decidiera hacerla anoche por vía telefónica y convocar hoy el pleno de forma "apresurada".

A su juicio, "los errores de la anterior legislatura se repiten, pero aumentados", aunque "mejor un pleno que no un no pleno", ha sugerido, en la línea de poder "poner en marcha el reloj" de la investidura, como reclaman los socialistas.

Iceta ha afeado a las formaciones independentistas que "sigan pensando que el Parlament es un juguete a su servicio", lo que "erosiona la calidad de nuestra democracia", y ha lamentado que "el calendario del pleno lo decida el ritmo de la tramitación judicial, lo que es nocivo para las instituciones".

Sobre la candidatura de Turull a la investidura, el líder del PSC ha recalcado que "conviene que la persona que sea investida presidente pueda desarrollar con plenitud su tarea", cosa que el candidato de JxCat no podrá hacer al "tener un proceso judicial abierto".

"No consideramos que sea la persona que mejor pueda encabezar esta etapa. Los que querían ganar la independencia nos han hecho perder la autonomía y ahora nos quieren adentrar más en un pozo sin salida", ha apuntado.

Iceta ha admitido no estar sorprendido por el hecho de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena haya citado mañana a Turull junto a otros dirigentes independentistas: "Debo decir que me había llegado que el auto de procesamiento se produciría alrededor de la Semana Santa, no puedo decir que me hubiera sorprendido".

Y ha descartado pedir, como ha hecho Ciudadanos, que se desconvoque el pleno de investidura, ya que más allá del disgusto sobre las formas de la convocatoria y la ronda de consultas, "quien tiene la potestad de convocar es el presidente del Parlament", ha señalado Iceta.