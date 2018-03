Iceta: "Conozco al PSOE y no es verdad que haya desunión"

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, ha advertido no obstante que en el PSOE no todo el mundo piensa lo mismo porque "no es una Iglesia y hay versiones distintas" y además, "en todo partido cuando se producen proceso de renovación siempre hay una dificultad o al menos dos: qué se hace con la gente que hasta entonces ha estado dirigiendo el partido y cómo se les asocia a esa nueva etapa con un protagonismo muy distinto".

"Cuando se renueve suele haber una disputa y unos ganan y otros pierden y por tanto, haces el sistema más democrático del mundo pero luego te tienes que preocupar también por que esa división que se produce en el momento del voto a partir del día siguiente desaparezca, y eso es más fácil decirlo que hacerlo", ha comentado.

Iceta ha reivindicado el trabajo del PSOE de "ilusionar a una mayorái de la sociedad" frente a "lo que se ha denominado un cierto 'movimiento Ciudadanos'" por el que "parece que el partido que es el principal responsable" de que gobierne Mariano Rajoy "parece ser el llamado a sustituirle" y "no tiene mucha prisa para conseguirlo", lo que, en su opinión, "no deja de tener guasa".

"LO DE PODEMOS NO ES UNA OFERTA, ES UNA BROMA"

Sobre este asunto y preguntado por la propuesta de Podemos sobre la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el Ejecutivo, Iceta ha sentenciado que "eso no es una oferta, es una broma como casi la mayoría de cosas que dicen" en ese partido.

"Hubo una oportunidad de hacer a Pedro Sánchez presidente pero Podemos prefirió apuntalar a Rajoy y votaron que no. Ahora dicen que hagamos una moción de censura en la que tendríamos que mezclar churras con merinas. Eso es imposible. No hay atajos a La Moncloa, no hay sumas con partidos que no quieren sumar", ha zanjado.