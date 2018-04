Iceta dice que "la única solución en Cataluña es volver a la política" y cree que comicios "no benefician a nadie"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que "la única solución en Cataluña es volver a la política, la que jamás debió abandonarse", y ha asegurado que "para eso se necesita en primer lugar formar Gobierno".

Miquel Iceta, que ha intervenido este viernes en Pamplona en el Foro Ser Navarra, ha planteado que "unas nuevas elecciones no benefician a nadie" y ha señalado que "es casi lo peor que puede pasar, porque los políticos parece que dicen a los ciudadanos que no les ha gustado lo que han votado y que tienen que elegir mejor".

A continuación, se ha preguntado "de qué ha servido la victoria de Ciudadanos" en las elecciones del 21 de noviembre y, del mismo modo, ha afirmado que "hay mayoría independentista pero no es capaz de formar Gobierno". "La evidencia de fracaso sería tal, que a mi ya casi me dan la campaña hecha", ha dicho.

El dirigente del PSC ha considerado que "hay dos extremos que no son la solución, ni la independencia ni el inmovilismo" y ha afirmado que los socialistas acuñaron "hace tiempo lo que entendíamos que era única vía para salir del atolladero, que es la del diálogo, la negociación y el pacto".

En caso de una nueva convocatoria de elecciones a mediados de junio al no formarse Gobierno en Cataluña, Iceta ha confirmado que optaría a repetir como cabeza de lista del PSC. "Si me dejan, repetiría. Tenemos en nuestro partido procedimientos democráticos, pero si hay elecciones ahora, yo me volvería a ofrecer", ha dicho.

Además, ha avanzado que en la campaña pondría "mensajes de Einstein: si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes". "¿Para qué vas a votar a Ciudadanos otra vez?", ha planteado.

Al acto protagonizado por Miquel Iceta han asistido la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez; el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz; el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra; el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero; o el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna.

Miquel Iceta ha sido presentado por la secretaria general del PSN, María Chivite. Han asistido también el parlamentario de UPN Carlos García Adanero, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde y el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán.

Durante su intervención, Miquel Iceta ha insistido en la necesidad de que se forme un Gobierno en Cataluña para poner fin a la vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "La mayoría independentista no ha sido capaz, no ha tenido la voluntad de acabar con la aplicación del 155, que ellos han dicho que era el origen de todos los males", ha asegurado.

Según el dirigente socialista, la formación de un nuevo Gobierno debe servir para "gestionar desde las instituciones catalanas las competencias de la Generalitat y para abrir un escenario de negociación con las instituciones del Estado para afrontar un problema político desde la política".

Miquel Iceta ha apuntado que "hay dos millones de conciudadanos que han votado a partidos independentistas y eso no lo va a arreglar la justicia, eso vamos a tener que arreglarlo por convencerles de una mejor vía".

En este sentido Iceta ha defendido su apuesta por "el diálogo, la negociación y el pacto, pero para ello quizá antes necesitemos el respeto y el reconocimiento entre distintos, la reconciliación de una sociedad catalana desgraciadamente divida en dos mitades".

El líder del PSC ha apelado a la Transición, para señalar que "las dos Españas se dieron la mano y abrieron la etapa de prosperidad más importante de España".

REFORMA CONSTITUCIONAL

En este contexto, Miquel Iceta ha propuesto una reforma constitucional que incluya "un mejor reconocimiento de la realidad catalana" y ha señalado que la Constitución sirvió para "poner en marcha el proceso autonómico, pero no había un diseño acabado". "Desde nuestro punto de vista, las constituciones de tipo federal atinan mejor en la cuestión de competencias", ha apuntado.

El dirigente socialista ha sostenido además que "Cataluña es una nación, tiene un sentimiento nacional muy potente, y vamos a tener que convivir siempre con una cierta tensión que debe ser democrática entre unas ansias de gobierno y la necesidad de encajar en España".

PRISIÓN PREVENTIVA, "MEDIDA DESPROPORCIONADA"

Miquel Iceta también ha sido preguntado durante el acto por la situación de prisión preventiva de algunos mandatarios independentistas, sobre lo que ha manifestado que le parece "una medida desproporcionada". "Las personas han de ingresar en prisión después de una sentencia como regla general", ha apuntado, si bien ha reconocido que el ordenamiento establece unas condiciones para fijar la prisión preventiva, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. "La prisión no ayuda a resolver el tema, pero las leyes están para cumplirse y las leyes las aplican los jueces", ha apuntado.

También se ha referido a la posible calificación de terrorismo de actos cometidos por los denominados Comités de Defensa de la República, sobre lo que ha señalado que "eso quien ha decidirlo es un juez".

No obstante, se ha referido ha hechos protagonizados por personas que "levantaban barreras de autopistas y montaban la mundial, y la fiscalía pretendió calificar de terrorismo aquellas actuaciones, algo que a nosotros no nos parece terrorismo". "Hay cosas que son violencia pero no son terrorismo. Se nos echó medio mundo encima por esta valoración, pero es que 48 horas después el juez dijo que terrorismo no es la calificación de estos actos. Hay que ser muy respetuosos sobre la actuación de la justicia y hay que condenar radicalmente toda violencia", ha dicho.