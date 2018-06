Iceta se ve "más útil" en Cataluña que en el Gobierno y aplaude el nombramiento de Borrell

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este martes que puede "ser más útil" en Cataluña que en el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha aplaudido el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press y preguntado por si estará en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ha insistido en que la potestad de nombrar un Ejecutivo es del presidente y no ha querido confirmarse ni descartarse por respeto.

Sí que ha señalado que puede "ser más útil aquí", en Cataluña, porque cuando se quieren construir puentes se necesita a gente de confianza a ambos lados, ha detallado.

Sobre el nombramiento de Borrell como ministro de Asuntos Exteriores, Iceta ha descartado que esté relacionado con el proceso independentista: "No es ningún premio por sus palabras ni para tranquilizar a los sectores que acusan a Sánchez de venderse al independentismo".

Ha explicado que no se sorprendió cuando oyó a Borrell hablando de la necesidad de desinfectar la herida producida en Cataluña porque "es verdad que hay heridas que se tendrían que limpiar y no se ha de ver como algo agresivo", y ha asegurado que el expresidente del Parlament Europeo no quería hacer daño a nadie con sus palabras.

Iceta se ha definido como 'borrellista' y ha rememorado que una de sus primeras aventuras en el PSOE fue precisamente apoyar a Borrell en las primarias frente a Joaquín Almunia: "Estoy encantado con el nombramiento, creo que lo hará de cine y es la persona mejor preparada".

RECHAZA LA UNILATERALIDAD

Iceta ha destacado que el nuevo Gobierno y Pedro Sánchez dialogarán con Cataluña y defenderán las declaraciones de Granada y de Barcelona, que defienden un modelo territorial federal, y se abrirán a negociar las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

"¿Los límites? La legalidad y la integridad territorial de España, pero tener líneas rojas no impide al otro plantearlas", ha añadido Iceta, que el Govern debe decir que respetará la legalidad para que el diálogo sea fructífero y descartar la vía unilateral.

Sobre la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la independencia, Iceta ha destacado que un instrumento así no puede resolver el problema de una sociedad dividida en dos, sino que lo mejor es llegar a algún acuerdo de consenso como una reforma constitucional.

Ahora bien, ha avisado de que esa reforma constitucional en ningún caso se hará esta legislatura por la coyuntura política, pero ha confiado en que pueda hacerse pronto y que sirva para "reconocer la diversidad nacional de España".

Y ha señalado que la doctrina de la ONU es muy restrictiva con la autodeterminación y que, en ningún caso, se ajusta al caso catalán: "Hay que solucionarlo, si se prueban diversas soluciones y no sale bien, habrá que encontrar otras soluciones, pero no hay que pensar en que no saldrá bien".

IR A VISITAR A LOS PRESOS

Iceta ha detallado que ha pensado en ir a visitar a los soberanistas presos pero no lo ha hecho porque un gesto personal así "podría tener lecturas equivocadas".

"Lo he pensado pero no me lo he planteado, solo lo haría si no se pudiera saber pero eso es imposible", ha añadido Iceta, que también ha señalado que el PSC ha hecho, hace y hará todo lo posible para que la situación penitenciaria de los presos sea la mejor posible.

También ha hablado del uso de lazos amarillos y ha destacado que respeta que se usen individualmente pero no comparte que se haga en instituciones públicas como es el caso del Palau de la Generalitat.

Tampoco comparte que lo usen funcionarios ni gente que atiende en las instituciones públicas: "No creo que un profesor tenga que dar clase con un lazo amarillo ni con el escudo del PSC ni que una escuela esté pintada de amarillo".