Ibarra reivindica que la campaña se impregne del "efecto Rubalcaba" y esté marcada por su "carácter dialogante"

Ibarra, en su intervención en un acto de partido en Ahigal (Cáceres), ha señalado que la sociedad española "padece presbicia" porque "no ha sabido ver las cosas buenas" que tiene cerca, en referencia a Rubalcaba, a quién ahora "todo el mundo reconoce su gran labor como ha sido su enorme trabajo por la paz en este país como artífice del fin de ETA".

"Me gustaría que la muerte de Rubalcaba sirviera para que hubiera lo que podría ser el efecto Rubalcaba", ha señalado Rodríguez Ibarra, en alusión al "carácter dialogante y a la gran tarea" que el exlíder socialista hizo por España.

Asimismo, Ibarra ha afirmado que "la izquierda de verdad es la izquierda del PSOE", tal y como lo ha "demostrado a lo largo de sus 140 años de historia", y ha señalado que "la izquierda del PSOE es la izquierda que tiene la posibilidad de transformar las cosas sin que después el modelo se derrumbe".

También ha señalado que el PSOE "tiene que ganar y tiene que ganar con la verdad". "Porque en el PSOE siempre defendemos los derechos universales, para todo el mundo, sin fronteras", ha recordado, además de tener unas palabras para los miles de personas que mueren ahogadas buscando "salvar su vida y tener un trabajo digno", según ha informado el PSOE de Cáceres en nota de prensa.

EL PSOE HA ESCRITO LAS "MEJORES PÁGINAS DE LA HISTORIA"

En el acto del PSOE, celebrado este pasado lunes, también ha intervenido el secretario general del PSOE de Cáceres y candidato número uno a la Asamblea por la provincia, Miguel Ángel Morales, quien ha mostrado su "orgullo por estar en Ahigal recordando a personas que hicieron tanto por este país y que se han ido, como Alfredo Pérez Rubalcaba, y a personas que siguen estando con nosotros y de los que tenemos oportunidad de aprender, y escuchar porque son la historia de esta tierra como Juan Carlos Rodríguez Ibarra".

Además, Morales ha dicho que el PSOE ha escrito las "mejores páginas de la historia de este país y de esta región" y ha "sabido mantenerse a lo largo de sus 140 años de historia", además de valorar la labor de Fernando García Nicolás tanto desde el Ayuntamiento de Ahigal como desde la Diputación.

"Tenéis un alcalde impresionante que se ha dejado la piel, día a día, por trabajar por vosotras y vosotros, a pesar de las dificultades y a pesar de los errores que se hayan podido cometer", ha indicado.

Finalmente Morales ha subrayado que el PSOE tiene que "rematar el trabajo" que lleva haciendo en los últimos años, en Ahigal, con Fernando García Nicolás, y en la Junta, con Guillermo Fernández Vara y ha dejado patente las diferencias con la derecha.

"Nosotros entendemos la sanidad y la educación como derechos de la ciudadanía, no como un servicio como es para la derecha, y nosotros entendemos que no se pueden poner fronteras a nadie que intente salvar su vida y buscar un trabajo digno, algo que no le gusta escuchar a la derecha", ha apuntado.

De la misma manera, ha considerado que es necesario "rematar la faena" que se está haciendo por la igualdad "metiendo el voto socialista en las urnas" el próximo 26 de mayo, y ha pedido "no dejarse llevar por las encuestas porque se necesita el apoyo de la ciudadanía para poder seguir gobernando".

Finalmente, el alcalde y candidato a la reelección, L. Fernando García Nicolás, también ha incidido en la necesidad de "rematar la faena el próximo 26 de mayo porque las políticas del gobierno nacional se tienen que materializar en los pueblos, en la provincia y en la región"

García Nicolás ha señalado que "no se puede fiar del PP cuando lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue cerrar los puntos de atención continuada en los pueblos, y ha señalado que el único que garantizan la sanidad pública, la ayuda a la dependencia, la educación pública es el PSOE".

También ha clamado por "la unidad de todos los pueblos, con proyectos comunes como ha sucedido en la comarca durante estos cuatro años, y esta sintonía con los municipios y las administraciones tiene que seguir a partir del próximo día 26 de mayo"