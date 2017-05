Ibarra critica a quienes dicen que está tras Eva Pérez y afirma que cuando apoyó a alguien lo hizo "de frente"

"'Se dice que Rodríguez Ibarra está detrás', pero olvidan que la única vez que tuve que apoyar a un candidato a presidente de la Junta y a secretario general, a Guillermo Fernández Vara, no estuve detrás, sino delante, de frente y a cara descubierta. ¡Cómo siempre he hecho cuando he asumido una responsabilidad!", ha señalado Rodríguez Ibarra en una entrada en su blog personal.

En esta reflexión, el expresidente señala que "siguiendo el peor de los vicios que corroen a la prensa indocumentada, determinados medios de comunicación extremeños y nacionales repiten como loros que esa posible candidatura 'se dice' que está patrocinada por quien firma este blog", y añade que "las fuentes con las que sustentan su información siempre es un tal 'se dice'".

De este modo, y en tanto que es citado en esa "documentada información", considera que le "asiste el derecho de preguntar por la filiación de ese tal 'se dice'". "Tal vez alguien pueda darme alguna pista de su nacionalidad, su profesión, su residencia. Si nadie sabe nada del tal 'se dice', tal vez se trate de un colectivo formado por los más chismosos, cotillas e indocumentados de la tribu", ha añadido.

Aquellos, añade, en los que se documentan "los periodistas mediocres, ignorantes y falsarios. Aquellos que citan mi nombre en este caso con afán acusatorio", indica el expresidente.

Por último, afirma que cuando apoyó "de frente" a Vara "los del 'se dice' lo decían en tono laudatorio", y "ahora intentan colar mi nombre para ver si espantan". "Por lo visto, 'se dice' que a los medios que viven de la Junta no les gusta Eva Pérez", concluye Rodríguez Ibarra.