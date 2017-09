IU recrimina a Revilla que "presta más atención a su carrera televisiva que a sus responsabilidades"

Así lo ha manifestado la coordinadora regional de IU, Leticia Martínez, en un comunicado, en el que "sugiere" al presidente que "deje su cargo si su interés más inmediato está en los platós de televisión y en la venta de su libro".

"Nos repite hasta la saciedad que no sabe si repetirá como candidato porque dice estar cansado pero no tiene inconveniente en viajar cual Willy Fog, ya sea para dar un sermón que no practica en Cantabria o para bromear con dos muñecos de trapo", ha recriminado Martínez.

IU ha instado al presidente a "empezar a tomar decisiones en su Ejecutiva, a tenor de la manifiesta crisis abierta en el PSOE y las exigencias" del nuevo secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga.

"Estamos en el inicio del curso escolar y el máximo responsable de sus socios de Gobierno le está pidiendo la cabeza del consejero de Educación, Ramón Ruiz, mientras él --Revilla-- pontifica sobre el tiempo en sus redes sociales y sobre lo malísimos que son fuera de Cantabria mientras los datos económicos en nuestra comunidad cuestionan su propia gestión", ha apostillado la también concejala de IU Astillero.

Izquierda Unida ha sostenido que los cambios "han de ir más allá de la cosmética a la que nos tienen acostumbrados" el presidente y un primer paso sería, a su juicio, "apartar de una vez por todas" al consejero delegado de la sociedad pública Sodercan, Salvador Blanco.

"Blanco ha seguido hasta ahora porque (la anterior secretaria general del PSOE y vicepresidenta, Eva Díaz) Tezanos lo mantenía, pero es sabido que Zuloaga no lo quiere, así que Revilla debe decidir si es él quien mantiene en el Gobierno a alguien tan cuestionado desde los ámbitos político, empresarial o la propia ciudadanía", ha aseverado.

Además de "la crisis de los socios de Gobierno", IU ha criticado que el crecimiento económico de la comunidad "está por debajo de la media nacional", unos datos que además muestran "únicamente grandes números que no se materializan en el día a día de la ciudadanía, donde los empleos son ahora más precarios que antes del comienzo de la crisis".

"La desidia del Gobierno es clamorosa, sin un proyecto claro para nuestra tierra, más que ir a rebufo de lo que se diga en Madrid o anunciar macroproyectos, como el de la mina de Zinc o el puerto deportivo en San Vicente, sin fundamento alguno", ha criticado la asociación.

"El 95% de los nuevos contratos firmados en Cantabria son temporales, nuestras zonas rurales, como la comarca de Campoo, están abandonadas a su suerte, mientras las familias cántabras siguen adelante 'a trancas y barrancas'", ha aseverado Martínez.

Para finalizar, en IU se preguntan cuándo van a poder conocer los presupuestos "de este Gobierno roto, que ha de decir a todos los cántabros si tiene un presidente en Cantabria o un showman en Madrid".