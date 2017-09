IU no llamará a participar pero no tomará medidas contra compañeros que a título individual voten en el referéndum

En rueda de prensa en la presentación de la escuela de verano de IU, Garzón ha descartado que esta votación vaya a solucionar la situación en política, al tiempo que ha criticado que tanto el Gobierno como la Generalitat mantienen "posturas insostenibles".

"La posición la tendremos que debatir el próximo 23 de septiembre, eso no quiere decir que no tengamos una posición", ha señalado Garzón, quien ha apuntado a que IU no es independentista sino que aboga por el cambio de sistema político hacia uno de carácter federal y republicano, si bien ha defendido el derecho a decidir como uno de los mecanismos para solucionar la cuestión catalana.

El dirigente ha avanzado que si algún compañero a titulo individual quiere participar "es algo que le compete" a ellos, y ha desvelado que internamente no se tomarán medidas contra quienes participen. No obstante ha señalado que desde IU no se promoverá la participación en el 1-O: "creemos que este referéndum, si se llega a producir, no va a solucionar nada, por lo tanto no llamaremos a la participación como organización".

CONTABA CON LA OPCIÓN DE NUET

Garzón ha dicho respetar la posición de Joan Josep Nuet, coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), el referente de Izquierda Unida en Cataluña, que votó a favor de la tramitación en la Mesa del Parlament de la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP en la que se abogaba por convocar un referéndum unilateral.

"Hemos estado en comunicación con compañeros de EUiA y en permanentemente coordinación para la votación en Parlament. Se ha cumplido lo que se había establecido: la abstención en la ley de referéndum y voto en contra en la ley de transitoriedad", ha señalado el coordinador federal.

Según ha señalado, contaba con la postura que finalmente adoptó Nuet, una postura que desde IU, ha dicho, respetan y es parte del acuerdo del grupo parlamentario Catalunya Si Que Es Pot, que cuenta con distintos elementos en el espectro de la izquierda.

POSICIONES INSOSTENIBLES

A juicio de Garzón, el conflicto de Cataluña no solo supone un "choque de dos legitimidades", sino que representa dos posiciones "insostenibles", la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aunque "en distinto grado".

Para el líder de IU el inmovilismo de Rajoy ha alimentado las posiciones independentistas, por lo que la falta de comprensión de un "problema político y no jurídico" hace que "las cosas solo puedan empeorar". Mientras que también critica a Puigdemont por estar en una "guerra permanente de trincheras" y por promover una independencia "sin contar con la mitad de la población catalana". Por ello, Garzón apuesta por abrir un proceso de diálogo y negociación en el que "participe la sociedad española y catalana", y en ese proceso se incorpore un referéndum con garantías.

Y ha criticado el "espectáculo bochornoso", que a su juicio se dio este fin de semana con el registro por parte de las fuerzas de seguridad de una imprenta en Tarragona donde supuestamente se imprimían papeletas para el referéndum. "Tal y como está la situación en nuestro país, esta imagen es estrambótica no podemos compartirla", ha advertido, apuntando a que a su juicio Rajoy se equivoca "si a una parte de la sociedad catalana se le impone la represión". "No se va a llegar a buen puerto", ha resumido.