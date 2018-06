IU llega a un acuerdo con la federación asturiana y garantiza la consulta sobre la confluencia con Podemos

IU Federal e IU de Asturias han llegado este jueves en Oviedo a un acuerdo para zanjar el conflicto por las consultas a la militancia. Ha tenido que celebrarse la reunión de la Comisión de Conflictos, tras la crisis abierta por la consulta impulsada desde Madrid sobre una confluencia con Podemos.

IU de Asturias había planteado su propia consulta mientras que la dirección federal les instó a respetar el referéndum que se desarrolla a nivel nacional.

El acuerdo alcanzado este jueves respeta la consulta que se realiza a nivel nacional, pero también reconoce la competencia autonómica para definir las alianzas en los próximos comicios municipales y a la Junta General del Principado.

En una rueda de prensa conjunta, el secretario federal de organización, Ismael González, el de Asturias, Alejandro Suárez, y Fernando Díaz Rañón, que en su día encabezó una de las listas a la coordinación de IU Asturias, mostraron su satisfacción por este consenso que se ha sellado en un documento con cuatro puntos, que incluyen el compromiso para trabajar conjuntamente para ofrecer una alternativa política de gobierno de cambio y progreso y la necesidad de avanzar en la confluencia política con otras organizaciones y movimientos sociales, arrancando por una consulta general a las bases.

Además se reconoce de forma expresa que IU Asturias concretará posibles alianzas y confluencias, mediante la realización de consultas a la militancia o con decisiones de sus órganos.

El cuarto y último punto refleja la voluntad compartida de mejorar la coordinación del trabajo político de los órganos federales de IU, en especial respecto a políticas y acciones de Gobierno que afectan al Principado de Asturias.

Para Ismael González ambas organizaciones son conscientes de la necesidad de "avanzar en la confluencia política" para lograr mayorías de Gobierno, en un proceso que permitirá que cada federación llegue a acuerdos "o no".

Para Fernando Díaz Rañón el desarrollo de la Comisión de Conflictos ha dejado claro "la buena voluntad de las dos organizaciones", así como la necesidad de diálogo para poder solventar posibles diferencias.

Ismael González aclaró que, en estos momentos, se ha llegado a un "preacuerdo" nacional (con Podemos y Equo) que marca niveles europeo, autonómico y municipal, con una intención manifiesta de IU de coaligarse con más organizaciones que permita ganar. Eso sí, aclaró, la articulación en cada territorio deberá articularse en función de su propia situación, debiendo comunicar antes de noviembre si van en acuerdo o no.

"El preacuerdo lo que establece y reconoce, como es lo normal, que no en todos los lugares se tiene que ir conjuntamente", aclaró. De hecho, dijo, esa declaración de intenciones lo que fija es un "marco mínimo" para confluir con otras organizaciones políticas.

Respecto al referéndum nacional ya en marcha, durante la reunión, la dirección de IU Asturias comunicó a todas las agrupaciones para que, en función de sus asambleas, dijeran donde quieren situar las urnas para no entorpecer a quien quiera votar. "No se va a entorpecer, no va a haber 1 de octubre", ironizó Suárez quien aclaró que, en cualquier caso, no lo habría habido.

El objetivo ahora de este acuerdo, explicó el secretario de organización de IU Asturias, es que permita vincular a toda la organización. "Que Rañón esté aquí no es anecdótico: queremos que este acuerdo vincule a las tres grandes sensibilidades que forman la dirección".

Para Fernando Díaz Rañón, el acuerdo sirve para un cambio que ponga fin a los desencuentros pasados. "El resultado de esta reunión de hoy es satisfactorio para por lo menos IU Asturias y la parte que yo pueda representar en la dirección de esta organización". De hecho, esta mesa ha permitido, a su juicio, sentar las bases de una "nuevas relaciones" entre la organización autonómica y la federal.