IU defiende "el derecho a decidir" con un referéndum "con todas las garantías y este "no las tiene"

En declaraciones a los medios de comunicación, Luquin ha explicado que el 80 por ciento del pueblo catalán "quiere ir a votar", aunque eso "no quiere decir que vayan a votar que sí", lo que significa que muchas opciones políticas "creen que tienen derecho a votar y a eso hay que darle una salida con altura de miras y políticos del Estado".

Sin embargo, a su juicio, ni el presidente de España, Mariano Rajoy, ni el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "están a la altura de un estadista, ni del momento histórico" porque la postura del Ejecutivo catalán "no se ha modificado" y el "inmovilismo del Gobierno de Rajoy, tampoco".

Luquin ha pedido buscar "espacios de diálogo", como el domingo pasado hicieron en Zaragoza diez fuerzas políticas en la asamblea convocada por Unidos Podemos, "que representábamos a más de 7 millones de personas que nos han votado", cada uno "con diferentes formas de entender, pero siendo capaces de buscar espacios para el encuentro, que es lo que se necesita", ha sostenido.

A su entender, "pretender que un problema político se puede resolver por otra vía diferente a la política es no entender nada" y ha incidido que los "conflictos políticos" requieren de "más democracia, más diálogo y más participación, no de represión e inmovilismo", que "no garantiza derechos y no ayuda a resolver unos del problemas más graves que tenemos en el Estado".

La diputada de IU ha enfatizado que "el modelo territorial se ha agotado, Cataluña y otros pueblos no se sienten cómodos en la Constitución autonómica y hay que darle una solución pactada, política" porque "las leyes pueden modificarse y tenemos que adaptarnos a las realidades, deseos y decisiones".