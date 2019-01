IU trabaja para unir a Unidos Podemos y Más Madrid en una sola candidatura, pero no descarta ningún escenario

Así lo han puesto de manifiesto este martes en declaraciones a los medios en el Congreso el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y la candidata de su organización a la Asamblea de Madrid y nueva diputada, Sol Sánchez, que este martes ha tomado posesión de su escaño, en sustitución precisamente de Errejón.

NO TIRAMOS LA TOALLA

"Desde IU lo que tenemos que hacer es llamar a la responsabilidad y tratar de construir la unidad más grande posible en virtud de nuestros programas. No tiramos la toalla, pero es verdad que ahora mismo es más difícil", ha reconocido Garzón, tras criticar, eso sí, la decisión de Errejón. "Creo que esta vez se ha equivocado", ha afirmado.

El líder de IU ha asegurado que su organización se va a mantener al margen de la disputa interna, pero ha reconocido que este proceso "afecta a toda la izquierda". Por ello, ha reafirmado que además de "calmar las aguas", van a tratar de hacer lo que esté en su mano "para construir unidad".

"Esta situación ha dejado todo en 'stand by'. Ahora hay que retomar, tomar decisiones y ver cómo somos capaces de recomponer a la izquierda en Madrid para que tengamos el mejor resultado posible", ha insistido Garzón, tras hacer un llamamiento a la responsabilidad y a rebajar "tonos gruesos que no van a convenir en absoluto, incluso en el escenario de que haya varias candidaturas de izquierdas".

En la misma línea se ha pronunciado Sol Sánchez, en la que ha sido su primera comparecencia tras asumir el escaño. "Vamos a trabajar para que haya una candidatura de izquierdas lo más amplia posible y tratar de solucionar esto de forma seria", ha afirmado.

Eso sí, preguntada por la negativa que ya ha manifestado Podemos de pactar con la nueva candidatura de Errejón, y sobre si IU contempla acabar pactando con 'Más Madrid' en lugar de con el partido morado, Sánchez ha pedido no adelantar acontecimientos, pero no ha descartado ningún escenario.

HAY QUE HABLAR CON TODOS

"Todas las vías están abiertas. Hay que hablar con todos y ver cómo se recompone la izquierda madrileña. No se veta a nadie", ha asegurado la nueva diputada. "No descartamos hablar con nadie pero buscamos la máxima unidad, no dividir", ha enfatizado.

Además, ha defendido que es preciso llevar a cabo estas negociaciones "cuanto antes". "Tenemos prisa porque hay que hacerlo bien y cuanto antes", ha urgido, tras insistir que aunque "las condiciones del tablero han cambiado", IU sigue buscando lo mismo, que es la unidad de la izquierda.

Sobre su llegada al Congreso, Sánchez ha reconocido que no son las circunstancias que hubiera preferido, pero ha defendido la necesidad de cumplir con su obligación como miembro de la lista con la que concurrió en las elecciones generales de 2016. "Hay que cumplir los compromisos", ha afirmado.

NIEGA QUE FUERA ELLA EL DETONANTE PARA QUE ERREJÓN SE FUERA

Y por otra parte, ha negado que el preacuerdo alcanzado entre IU y Podemos para situarla como 'número dos' de la lista que encabezaba Errejón de Unidos Podemos fuera le detonante de la marcha del exdiputado y de su decisión de presentarse con otra candidatura.

"Es más que evidente que esto ha sucedido de la noche a la mañana. Me parece injusto e ingenuo pensarlo. Nadie puede montar eso de la noche a la mañana", ha insistido", ha afirmado.

Por último, tanto Sánchez como Garzón han lamentado las consecuencias que pueden tener este tipo de disputas internas para el futuro de la izquierda. "Espero que estos problemas se diriman cuanto antes, porque no benefician a las clases populares", ha señalado la nueva parlamentaria de IU.

Y según el líder de la coalición de izquierdas, "este tipo de distorsiones pueden generar incertidumbre", en un momento crucial para combatir a la "extrema derecha radical". "Nosotros desde IU queremos trasladar certezas. Hay mucha gente de izquierdas en la Comunidad preocupada por el ascenso de la derecha, porque vuelva a gobernar. Nosotros haremos todo lo posible para evitarlo", ha reafirmado.