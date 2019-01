IU esperará a que Podemos se pronuncie sobre Errejón pero avisa: su acuerdo es con el partido, no con corrientes

Fuentes de la dirección federal de IU han explicado a Europa Press que tampoco sabían nada de los planes de Errejón de renunciar a la marca Podemos y apostar por la marca 'Más Madrid' impulsada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, a la que el candidato ya les ha invitado a participar.

No obstante, la organización de izquierdas liderada por Alberto Garzón no tiene previsto pronunciarse al respecto hasta no conocer la postura de Podemos, ya que es con el partido, y no con sectores o corrientes internas, con el que llegaron a un acuerdo hace meses para concurrir juntos en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de este año.

Las fuentes consultadas reconocen, eso sí, que la decisión de Errejón, que les ha sorprendido, ha "dinamitado" el preacuerdo que Podemos e IU ya habían cerrado en la Comunidad de Madrid para confeccionar la candidatura autonómica y, además, cuestionan las formas en las que se ha producido este movimiento, a espaldas de la dirección del partido.

Por todo ello, IU se mantiene a la espera de conocer cómo afronta su socio electoral y parlamentario esta nueva crisis interna, pero avanzan que actuarán "en coherencia con el acuerdo marco" que firmaron.