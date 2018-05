IU exige al Gobierno que "condene de forma contundente" la "masacre injustificada" de Israel en Gaza

"Masacrar a la población civil desarmada supone una violación gravísima del Derecho internacional y al hacerlo de manera continuada el Gobierno de Israel comete crímenes contra la humanidad. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu conoce sobradamente las normas internacionales, por lo que la comunidad internacional debe obligarle con todos los medios legales a su alcance a que cabe con el asesinato masivo de civiles palestinos como si se tratara de un 'tiro al blanco'", afirma el dirigente de IU en un comunicado.

En este sentido, considera "muy grave" los ya cerca de dos centenares de personas palestinas asesinadas desde que el pasado 30 de marzo comenzaron en la franja de Gaza las protestas por la decisión de EE.UU de trasladar su embajada a Jerusalén, según señala IU, en contra del criterio de Naciones Unidas, que reconoce a esta ciudad como la capital de los dos Estados, palestino e israelí.

"ISRAEL TIENE EL PERMISO DE TRUMP PARA ASESINAR"

"Ocurre porque Israel sabe que cuenta con el permiso de Donald Trump para asesinar, así como el veto de la Administración de EE.UU a cualquier tipo de sanción e investigación a través de Naciones Unidas", denuncia.

Asimismo, Pérez Esteban aprovecha para exigir al Gobierno que "acabe de una vez con la venta de cualquier tipo de armas o material militar al Estado de Israel. "No ya sólo por los asesinatos de civiles palestinos de los últimos días, sino por su continua política de exterminio sobre el pueblo palestino que la comunidad internacional no debe tolerar impasible si no quiere ser cómplice de esta matanza", añade.

"El Gobierno español no puede seguir vendiendo armas a otros gobierno que incentivan estos crímenes como parte de su política exterior. Los Estados de la Unión Europea estamos obligados a aplicar un código ético en el comercio de armas que impide que puedan tener acceso a ellas países que violan los derechos humanos, como el propio Israel o Arabia Saudí", asegura.

Para el responsable de Política Internacional de IU, "el Gobierno español viola constantemente este código ético en una venta de armas que aumentó en 2016 hasta la cifra récord de 10.000 millones de euros en exportaciones autorizadas".

De igual forma, Francisco Pérez denuncia "las graves consecuencias del bloqueo israelí en la franja de Gaza, que dura ya 11 años y que acarrea una insostenible crisis humanitaria por falta de alimentos, agua o electricidad, con unos hospitales en estado muy precario y que se han visto saturados estos días por los miles de heridos, muchos de ellos de bala, causados por la indiscriminada represión israelí".

En este sentido, Izquierda Unida ha remitido una carta al embajador de Egipto en España para solicitarle que traslade a su Gobierno la petición para que reabra el paso fronterizo entre Egipto y Gaza para posibilitar así --como ha solicitado la Agencia de Naciones Unidos para los Refugiados de Palestina (UNRWA)-- "el traslado de heridos que necesitan intervenciones imposibles de realizar en hospitales de Gaza, así como la circulación de medicinas y alimentos".