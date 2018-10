IU se queja del retraso del Gobierno de Sánchez a contestar sus preguntas sobre la Monarquía

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el diputado Miguel Ángel Bustamante presentaron en vísperas del 14 de abril una batería de preguntas sobre el Rey, su familia la Monarquía y la Jefatura de Estado, pero la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, tumbaron parte de ellas recordando que el control parlamentario se ejerce sobre el Gobierno y no sobre la Corona.

Con las que pasaron el filtro de la Mesa, pasó el tiempo y la respuesta no llegó, por lo que los diputados de IU presentaron en julio un recurso de amparo ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Meses después, los interrogantes siguen sin ser contestados. "Silencio absoluto", denuncia Bustamante en un comunicado recogido por Europa Press.

Una de las preguntas pendientes de respuesta es por qué el CIS sigue sin preguntar por la Monarquía, un asunto que no aborda desde abril de 2015, que fue la última vez que se publicó una tabla con la valoración de los españoles sobre las principales instituciones del país.

EL REY EN EL CIS

En aquella ocasión, la Monarquía de Felipe VI sacó una nota de 4,34 puntos, mejor que los dos años anteriores, cuando el Rey en ejercicio era Juan Carlos I. La Corona quedó por debajo de las Fuerzas de Seguridad pero muy por encima de la Iglesia, el Poder Judicial, los Gobiernos, los sindicatos y los partidos políticos, que ocupaban el 'farolillo rojo'.

En declaraciones a Europa Press, el nuevo presidente del CIS, José Félix Tezanos, indicó recientemente que no se plantea incluir en sus encuestas preguntas sobre la Monarquía. A su juicio, el CIS debe preguntar cuestiones concretas que están en la opinión pública, mientras que el debate de la Jefatura del Estado "no está en la agenda de los españoles". De hecho, recordó que en el último barómetro se incluyeron preguntas sobre la reforma del Constitución y no hubo menciones a la República.