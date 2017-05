IU lleva al Congreso la agresión a ocho estudiantes durante la visita de los Reyes a Canarias

La parlamentaria ha explicado en una nota que ocho estudiantes, algunos militantes de las Juventudes Comunistas, realizaban "un encierro pacífico en una de las aulas y su acto de repulsa al sistema monárquico transcurrió sin complicaciones hasta que, una vez finalizado el acto, irrumpieron en el aula hasta diez supuestos agentes y sacaron a rastras e incluso agarrando del cuello a las personas allí concentradas".

García Sempere añade que los agentes "que agredieron a este grupo de jóvenes no se identificaron en ningún momento y no dieron pie a que todo transcurriese con calma". "A pesar de que los estudiantes no opusieron resistencia, fueron golpeados y maltratados, hasta tal punto que a uno de ellos le hicieron una fisura en un labio, a otro un esguince en el brazo y a los demás les provocaron hematomas por algunas extremidades del cuerpo", agregó.

La diputada ha informado que se ha procedido a presentar una denuncia y se trasladará el asunto al Congreso de los Diputados, donde preguntará al Gobierno por su valoración ante "estas agresiones y las atribuciones de estos escoltas de la Casa Real, con el fin de saber si entre esas atribuciones se encuentran las de detener a un grupo de ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente".