IU de Asturias no comparte la decisión de Llamazares y llama a la tranquilidad de la militancia

La dirección de Izquierda Unida (IU) de Asturias ha manifestado este jueves que no comparte "ni en fondo, ni forma" la decisión del actual portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, de fundar el nuevo partido 'Actúa'. No obstante, el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha llamado a la tranquilidad de la militancia, asegurando que "no existe riesgo de disolución" de la formación en el Principado.