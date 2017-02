IRENE MONTERO, SOBRE EL ACUERDO CON LOS ‘ERREJONISTAS’: “LA COSA ESTÁ DIFÍCIL”

La jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, afirmó este miércoles que “la cosa está difícil”, en referencia a un hipotético acuerdo entre las candidaturas del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable Político del partido, Íñigo Errejón, para la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre.

A 12 horas de que termine el plazo para registrar candidaturas para el congreso de Podemos (11 y 12 de febrero), ‘pablistas’ y ‘errejonistas continúan sin embargo lanzando mensajes de esperanza sobre la posibilidad de un acuerdo, aunque se vea muy difícil.

Una de las escenas que reflejó el distanciamiento estratégico entre ambos dirigentes se produjo este martes, cuando desde sus respectivos escaños Iglesias y Errejón conversaban con gestos contundentes y con aspavientos.

“Estaban hablando y ya está, desde el escaño, como otras tantas veces y no se convierte en noticia”, manifestó Montero en los pasillos del Congreso de los Diputados, si bien reconoció que “la cosa está difícil” para que se materialice el acuerdo entre ambas corrientes del partido.

“Con perdón a los holandeses, no somos holandeses, hablamos con normalidad y ya está, no hay nada más que eso”, insistió la parlamentaria de Unidos Podemos en referencia a unas afirmaciones que realizó ayer por la tarde el propio Iglesias después de que se airease un supuesto rifirrafe con el portavoz parlamentario de la formación.

Los ‘pablistas’ se niegan a enmarcar esa conversación en una discusión y aseguran que aunque el ambiente no es el más adecuado, ambos estaban conversando de manera cordial sobre las cuestiones internas de su formación.

Por el momento nadie quiere dar por imposible el acuerdo y se limitan a afirmar que todavía quedan horas para intentarlo.

En las próximas horas se reunirán por última vez los dos principales ‘negociadores’ de cada corriente, es decir, Irene Montero, por parte de ‘Podemos para Todas’, y el responsable Internacional del partido, Pablo Bustinduy, por parte de la candidatura de Errejón, ‘Recuperar la ilusión’.

