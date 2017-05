INTERIOR YA INVESTIGA LOS ATAQUES INFORMÁTICOS SUFRIDOS ESTE VIERNES POR EMPRESAS Y PARTICULARES

Google Plus

El Ministerio del Interior aseguró esta tarde que ya está analizando, a través de un órgano especializado, los ataques informáticos de ‘ransomware’ sufridos este viernes por empresas y particulares, en los que ordenadores han sido bloqueados para que el usuario pague un rescate en la moneda virtual ‘bitcoin’.

Según informó Interior, el CNPIC (Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha confirmado que se han producido “distintas infecciones masivas, tanto de equipos personales como de organizaciones”.

El Ministerio indicó que “los hechos susceptibles de delito que puedan ser conocidos a partir de la información manejada por el CNPIC se trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a efectos de la oportuna investigación y persecución del delito”.

Lo que ha constatado este órgano dependiente de Interior es que ordenadores en España se están viendo afectados en las últimas horas por “un malware del tipo ‘ransomware’ que cifra y bloquea el acceso a los ficheros de los ordenadores afectados, solicitando un rescate para poder recuperar la información”. Además, según el Ministerio, “estas infecciones podrían propagarse a otros ordenadores de la red, con el riesgo que ello conlleva”.

SIN INCIDENCIA EN SERVICIOS ESENCIALES

Ante estos hechos, el CNPIC ha activado el protocolo de comunicación con los operadores críticos españoles y el de gestión de incidentes, a través de los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos

Además, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Seguridad e Industria, coordinado por el propio CNPIC y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha asegurado que, hasta el momento, la provisión de los servicios esenciales (energía, transporte, servicios financieros, servicios TIC, etc.) no se ha visto afectada.

No obstante, Interior resaltó que el protocolo de comunicación y de gestión de incidentes con los más de 100 operadores que ya forman parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas se mantiene activo y en alerta, a la espera de nuevos datos.

Toda esta información se está viendo complementada con las aportaciones del CERT del Centro Criptológico Nacional, en lo que respecta a las posibles afecciones al sector público.

