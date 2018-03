INVESTIDURA. EL PSOE ADMITE QUE "ESTÁ COMPLICADO" PORQUE PODEMOS LO PONE "REALMENTE DIFÍCIL"

Google Plus

El Partido Socialista admitió este miércoles que "está complicado" que el aspirante a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda ser investido el viernes en segunda votación porque algunos partidos "lo han puesto realmente difícil y no han dejado muchas puertas abiertas".

La secretaria de Estudios y Programas del PSOE y 'número dos' de Pedro Sánchez en las elecciones generales, Meritxell Batet, hizo estas declaraciones al salir del Congreso de los Diputados al finalizar la primera votación de la sesión de investidura.

Batet aseguró que el fracaso de Sánchez en la primera votación era un "resultado previsible" pero su partido lo va a "seguir intentando" hasta el mismo viernes porque "el acuerdo vale la pena". "Es verdad que la aritmética parlamentaria está muy complicada", comentó.

No obstante, reconoció la complejidad dado que las intervenciones de algunos grupos, en alusión a Podemos, han sido "un poco decepcionantes" y "no han estado a la altura".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso