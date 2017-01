EL PP DE BONIG ESTUDIA INTRODUCIR “MATIZACIONES” A LA PONENCIA DE ESTATUTOS PARA QUE HAYA “MAYOR PARTICIPACIÓN” DE LOS MILITANTES

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana considera que el sistema de “doble vuelta” para la elección del líder de la formación es un “paso importante”, aunque cree que todavía es posible “introducir matizaciones” para establecer “un sistema donde haya mayor participación de los militantes”.

Así lo expresó este martes la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, quien reconoció que no conoce “en profundidad” la enmienda que presentará el PP de Cristina Cifuentes en el Congreso Nacional para que los nuevos Estatutos incorporen que el nombramiento del presidente se haga mediante elección directa de los militantes.

“La de la señora Cifuentes no la conocemos en profundidad”, dijo al ser preguntada si está más a favor de la propuesta de la dirección nacional, presentada por el vicesecretario Fernando Martínez-Maíllo, o si apoya la enmienda del PP madrileño, que pretende, entre otras cosas, "acabar con toda posibilidad de dedazo e insinuación" cuando llegue la sucesión de Mariano Rajoy.

Bonig indicó que no se ha puesto en contacto con el PP de Madrid, al tiempo que subrayó que los populares de Valencia “siempre” han defendido la “participación interna”, todas las formas que supongan “abrir el PP” y “que la gente participe”.

Dijo que el sistema que presentó la dirección nacional, en el que en una primera fase votan todos los militantes que lo deseen y en una segunda lo hacen los compromisarios, es “un paso importante” por la “participación directa” de los afiliados. No obstante, reconoció que en el PP valenciano están “estudiando una posibilidad para que efectivamente se establezca un sistema donde haya mayor participación”.

Su intención es, prosiguió, que se pueda introducir “alguna matización” a la Ponencia de Estatutos para que los compromisarios “en ningún caso puedan cambiar el voto de los militantes”. “Todo eso se está estudiando, queda tiempo”, remarcó. A lo largo de esta semana, los presidentes provinciales del PP de Valencia se reunirán con los compromisarios para perfilar el sentido de las enmiendas que se presentan de cara al cónclave nacional.

PROPUESTA PP DE MADRID

El PP de Madrid anunció ayer que va a presentar una enmienda al Congreso Nacional para que los nuevos Estatutos del partido incorporen que el nombramiento del presidente se haga mediante elección directa de los militantes, a través de un sistema de votación en urna de dos vueltas que entre otras cosas pretende "acabar con toda posibilidad de dedazo e insinuación" cuando llegue la sucesión de Mariano Rajoy.

Fuentes del Partido Popular de Madrid explicaron a Servimedia que la enmienda ha sido elaborada por un equipo de tres personas que capitanea el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente del Comité Electoral de la Gestora que dirige actualmente el partido en la región, Ángel Garrido, quien la semana pasada ya anticipó sus intenciones al vicesecretario general de Organización, Fernando Martínez Maíllo.

Los nuevos Estatutos del PP elaborados por Maíllo, que deben ser aprobados en el Congreso Nacional que el partido va a celebrar los días 10, 11 y 12 de febrero, contemplan un sistema democrático de doble vuelta para elegir al presidente pero limita la participación de toda la militancia a la primera votación, en la que se produce una criba entre los precandidatos que obtengan al menos el 10% de los sufragios emitidos.

En la segunda votación, la decisiva para elegir el nuevo presidente, participarían únicamente los compromisarios con derecho a participar en el Congreso.

El PP de Madrid quiere ir más allá en los nuevos Estatutos para que todos los militantes, más de 800.000 en toda España según el partido, participen en el nombramiento del presidente, de manera que se implante un sistema que respete la máxima de 'un militante, un voto' y que el equipo de Cifuentes considera "elevar a normalidad política lo que es normalidad a nivel de la calle".

