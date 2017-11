IGLESIAS DICE QUE LA INTERVENCIÓN DE MONTORO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EVIDENCIA QUE EL PP “INTERVIENE DONDE NO CONTROLA”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó hoy, tras conocerse que Hacienda supervisará las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, que esto “evidencia” que los del PP “allá donde controlan, parasitan, y donde no controlan, intervienen”.

“Es evidente que el PP, lo que no puede controlar, lo trata de intervenir”, aseveró en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde recordó que esta “intervención” responde al pacto para la reforma del artículo 135 de la Constitución que realizaron “con nocturnidad” el PP y el PSOE en 2011.

Por otro lado, preguntado sobre la coalición electoral de En Comú Podem Catalunya En Comú, que registraron conjuntamente anoche Podem y Catalunya En Comú para concurrir a las elecciones del 21 de diciembre, subrayó que tienen a Xavier Domènech como “el mejor candidato” y “salimos a ganar”.

“Salimos con ganas de ganar independientemente de cómo se presenten los demás”, dijo sobre el hecho de que ERC y PDeCat no hayan reeditado la fórmula de Junts Pel Sí para los comicios de diciembre, y destacó que en el programa electoral de En Comú Podem Catalunya En Comú insistirán en las cuestiones sociales y en impulsar un referéndum pactado y con garantías.

