GARZÓN QUIERE INTENSIFICAR EL ECOLOGISMO Y EL FEMINISMO COMO SEÑAS DE SU PROYECTO POLÍTICO

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quiere intensificar el peso del ecologismo y del feminismo en su proyecto político, cuyo principal objetivo es contribuir a la organización de las clases populares castigadas por la crisis económica y que aún no están movilizadas.

Garzón expuso en rueda de prensa las prioridades de la coalición para el nuevo curso político. El 23 de septiembre la Coordinadora Federal debatirá un documento impulsado por él con algunas sugerencias para responder al último informe de gestión presentado el pasado mes de junio.

Todas las ideas que alumbrarán la acción de IU para el próximo curso parten de la base de que la sociedad parece recuperarse de la crisis a la vista de los indicadores macroeconómicos, pero la realidad es que esa recuperación no está llegando a amplias capas de población. Lo que se está consolidando, denunció Garzón, es la polarización, la desigualdad y la precariedad de cada vez más ciudadanos.

Denunció, en ese sentido, que la calidad de la mayor parte del empleo que se crea es insuficiente no ya para una vida digna sino "para sobrevivir", y se ha disociado el tener un trabajo de poder emprender un proyecto de vida.

Ante esa realidad, acusó al Gobierno de "mentir" al interpretar los datos económicos, y de "agravar" la situación con sus políticas neoliberales, con lo cual esa desigualdad podría perpetuarse en el tiempo.

Su objetivo es que Izquierda Unida contribuya a organizar políticamente a los sectores de población que no se están beneficiando de esos datos macroeconómicos de los que hace gala el Gobierno, y para ello quiere hacer "hincapié" en lo que ya son señas de identidad de su proyecto pero a las que quiere dar mayor peso.

"UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"

En primer lugar, "todo lo que tiene que ver con la ecología política" a la vista de que el capitalismo "está destrozando un planeta que necesitamos para vivir como especie", algo que cada vez perciben más ciudadanos, alertados por cómo la sequía o el aumento del calor inciden en su vida cotidiana.

Alertó, en ese sentido, de la necesidad de cambiar un modelo productivo que no solo no mejora la vida de amplias capas sociales sino que además está "destrozando" el medio que tiene que seguir proporcionando bienes básicos de subsistencia para la especie humana.

En segundo lugar, el feminismo y el respaldo a las reivindicaciones feministas, un "elemento central de la nueva sociedad que queremos construir" y que debe ser "más igualitaria, más justa".

Como tercer pilar del proyecto, Garzón subrayó la democracia interna "radical" con un peso creciente de la militancia en la toma de decisiones, bajo la premisa de que "muchas cabezas piensan mejor que unas pocas".

Por ello, anunció que este curso político Izquierda Unida implantará los revocatorios como "práctica cotidiana", de forma que las bases podrán revocar a sus cargos orgánicos, proporcionando así un "hilo mucho más conectado" entre la militancia y la dirección. El objetivo, sintetizó, es ser una organización "democrática, horizontal, transverdal, que sea un elemento útil" de movilización política.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso