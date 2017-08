GÜRTEL. ERC DICE QUE A LAS INSTITUCIONES “CORRUPTAS” DE ESPAÑA SÓLO LES QUEDA LA FUERZA CONTRA EL INDEPENDENTISMO

Google Plus

El portavoz de ERC, Joan Tardà, enlazó este miércoles la corrupción de la trama Gürtel con lo que entiende como “corrupción sistémica del régimen del 78” que ha hecho que “las instituciones españolas” no tengan ya autoridad sobre las catalanes y sólo les quede “la fuerza” para evitar la independencia.

En su intervención en la comparecencia de Rajoy en el Congreso por la trama Gürtel, Tardà comenzó agradeciendo a los diputados y a la “ciudadanía española” su solidaridad con “el pueblo de Cataluña”.

Después siguió preguntándose si alguien podía esperar que Rajoy “pediría perdón” y “reconocería el daño provocado”, o a dimitir hoy si no quería comparecer y sólo lo ha hecho porque los grupos le han “traído de la oreja”, ya que está “dispuesto a sacrificar la calidad del sistema democrático y el propio sistema democrático para mantenerse en el poder”, cosa que a su juicio el PP hace gracias a su patrioterismo y el apoyo de los sectores económico y mediático. “No lo veo preocupado. No lo veo ni concernido. Sabe que se va a ir de rositas”, constató.

El portavoz de ERC pasó a ampliar el objetivo para denunciar, “en defensa de la democracia, en defensa propia”, la “corrupción sistemica del regimen del 78”, lo que le sirvió para acusar al Tribunal Constitucional de estar prostituido y haber dejado a Cataluña en “indefensión cargándose el Estatuto” de Autonomía con una sentencia que tachó de “fruto de la prevaricación”.

Así, Tardà terminó llevando el ascua a la sardina del proyecto independentista advirtiendo a Rajoy de que las instituciones catalana, como su sociedad, ya asumen que las españolas “no tienen ninguna autoridad moral” y son “corruptas “ e “incapaces de sintonizar con la ciudadanía”, por lo que “sólo les queda la fuerza para imponer el poder, la violencia para negar la voluntad de un pueblo indefenso”. Pero aún así, dijo que “ser valiente es mejor que tener fuerza”: la valentía de votar. “Le dejamos a usted la fuerza bruta y corrupta”, remató.



