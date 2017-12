CS INSISTE EN QUE SUBIR EL SMI NO SOLUCIONA LA PRECARIEDAD LABORAL

La dirección nacional de Ciudadanos insistió este martes en que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no soluciona la precariedad laboral.



Lo dijo en rueda de prensa el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, después de que Rajoy y los agentes sociales firmaran este martes el acuerdo de subida del SMI.

Es una medida "que no está mal, que está bien", dijo Gutiérrez, pero que "no es la solución a la precariedad laboral", ante la que hay otros mecanismos "mucho más eficaces".

Subir el SMI, argumentó, no va a garantizar que suban el resto de salarios, que haya más contratos o que haya más contratación indefinida, objetivos que solo se pueden lograr con un cambio del modelo laboral que el Gobierno "no quiere abordar".



