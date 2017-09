ERC INSISTE EN QUE SEA LA LEY DE MEMORIA LA QUE DECLARE NULAS LAS SENTENCIAS FRANQUISTAS

Google Plus

ERC insiste en la necesidad de que sea la ley de memoria histórica la que declare nulas las sentencias dictadas por tribunales franquistas para dar amparo legal a los jueces y que puedan emitir esos certificados de nulidad.

Con ese objetivo, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, presentó en rueda de prensa una enmienda a la proposición no de ley que el PSOE someterá este martes a debate y votación en el pleno de la Cámara.

Los socialistas quieren que, mediante esa proposición no de ley, el Congreso declare "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas" esas sentencias.

Sin embargo, Tardà insiste en que es necesario modificar el artículo de la ley de memoria histórica para que esa declaración de nulidad tenga rango de ley y ampare a los jueces para poder emitir los certificados de nulidad.

Si los socialistas "persisten en la trampa" de hacer creer a los demás grupos que una declaración del Congreso es suficiente para hacer efectiva esa nulidad "lo denunciaremos y votaremos en contra", aseguró.

Tardà considera demostrada la "ingenuidad" de los dirigentes socialistas que en su momento aprobaron la ley de memoria histórica y pensaron "de nueva voluntad" que era suficiente proclamar la "ilegitimidad" para que desde el Gobierno se pudiera certificar la nulidad.

Eso no tiene peso legal, insistió, y por ello Cataluña aprobó una ley que sí está permitiendo declarar "nulas de pleno derecho" las sentencias dictadas en su territorio por tribunales franquistas.

Entre las 65.348 sentencias pendientes de anular está la del expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys, fusilado tras un juicio sumarísimo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso